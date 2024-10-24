مصرع مسنة بحادث دعس في تقوع جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- لقيت مسنة (73 عاما) مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث دعس في بلدة تقوع جنوب بيت لحم .
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، إن المسنة تعرضت للدعس من قبل مركبة أثناء رجوعها إلى الخلف، ونقلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاتها .
وأضاف، أنه تم التحفظ على سائق المركبة لإحالته إلى النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه.
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