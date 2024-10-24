مصرع مسنة بحادث دعس في تقوع جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- لقيت مسنة (73 عاما) مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث دعس في بلدة تقوع جنوب بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، إن المسنة تعرضت للدعس من قبل مركبة أثناء رجوعها إلى الخلف، ونقلت إلى بيت جالا الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاتها .

وأضاف، أنه تم التحفظ على سائق المركبة لإحالته إلى النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه.