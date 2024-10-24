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الرئيس يستقبل وزير خارجية البحرين

10/24/2024 5:12:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قازان / PNN - استقبل
رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.

ونقل وزير الخارجية البحريني، تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرئيس محمود عباس، وطلب سيادته نقل تحياته إلى ملك البحرين، مقدرا دعم المملكة لشعبنا وقضيته العادلة.

وأطلع الرئيس، الوزير البحريني على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتطرق سيادته إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وأكد الرئيس على مواصلة الجهود لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.

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