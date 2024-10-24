الرئيس يستقبل وزير خارجية البحرين

(MENAFN
- Palestine News Network
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قازان / PNN - استقبل
رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، وزير
الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
ونقل وزير الخارجية البحريني، تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرئيس محمود عباس، وطلب سيادته نقل تحياته إلى ملك البحرين، مقدرا دعم المملكة لشعبنا وقضيته العادلة.
وأطلع الرئيس، الوزير البحريني على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وتطرق سيادته إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.
وأكد الرئيس على مواصلة الجهود لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.
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