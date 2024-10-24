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الرئيس يجتمع مع نظيره التركي

10/24/2024 5:12:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قازان / PNN - اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
وشكر الرئيس، نظيره التركي، على مواقف بلاده الداعمة والمساندة لشعبنا وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، وآخرها تقديم ملف انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
وبحث سيادته مع الرئيس التركي تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض سيادته آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، والإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس.
وشدد سيادته، على أهمية تكاتف الجهود لإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق قرارات المحاكم الدولية وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية، والحصول على المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وتطرق الرئيس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين جراء استمرار العدوان واحتجاز إسرائيل أموال "المقاصة"، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي انعكس على أداء الحكومة الفلسطينية وواجباتها تجاه شعبنا.

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