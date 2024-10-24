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الرئيس يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

10/24/2024 5:12:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قازان / PNN - اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
وثمن الرئيس مواقف غوتيريش الداعمة لوقف العدوان على غزة، ومساعيه لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
واستعرض سيادته آخر التطورات الفلسطينية، مؤكدا ضرورة وقف عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا، وجرائم الإبادة الجماعية خاصة التي ترتكبها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة.
وجدد سيادته، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن قطاع غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول بفصله عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء من أرضه، أو إعادة احتلاله.
وأكد سيادته أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الرئيس، إلى التحرك على الصعد كافة لحماية حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، وتجسيده على الأرض، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس أهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
وشدد سيادته على ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهرا.
أكد الرئيس ضرورة حشد الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، خاصة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
وكان الرئيس، قد وصل مساء أمس إلى قازان لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسعي لانضمام دولة فلسطين لعضوية مجموعة البريكس.

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