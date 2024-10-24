الرئيس يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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قازان / PNN - اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
وثمن الرئيس مواقف غوتيريش الداعمة لوقف العدوان على غزة، ومساعيه لإيجاد أفق سياسي
لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
واستعرض سيادته آخر التطورات الفلسطينية، مؤكدا ضرورة وقف عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا، وجرائم الإبادة الجماعية خاصة التي ترتكبها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة.
وجدد سيادته، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن قطاع غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول بفصله عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء من أرضه، أو إعادة احتلاله.
وأكد سيادته أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الرئيس، إلى التحرك على الصعد كافة لحماية حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، وتجسيده على الأرض، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس أهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
وشدد سيادته على ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهرا.
أكد الرئيس ضرورة حشد الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، خاصة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
وكان الرئيس، قد وصل مساء أمس إلى قازان لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسعي لانضمام دولة فلسطين لعضوية مجموعة البريكس.
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