الرئيس يستقبل رئيسة بنك التنمية الجديد بنك البريكس

(MENAFN
- Palestine News Network
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قازان / PNN - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، رئيسة بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة بلدان البريكس ديلما روسيف، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
واستعرض سيادته آخر التطورات الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية.
وتطرق الرئيس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار احتجاز أموال المقاصة، وخنق الاقتصاد الفلسطيني.
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