الرئيس يستقبل رئيسة بنك التنمية الجديد بنك البريكس

MENAFN - Palestine News ) قازان / PNN - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، رئيسة بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة بلدان البريكس ديلما روسيف، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية.

واستعرض سيادته آخر التطورات الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية.

وتطرق الرئيس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار احتجاز أموال المقاصة، وخنق الاقتصاد الفلسطيني.