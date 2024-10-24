مصطفى يبحث مع وزير خارجية اليابان جهود وقف حرب الإبادة على شعبنا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث رئيس الوزراء الخارجية محمد مصطفى، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام، والتجويع والتهجير القسري في شمال القطاع، بالإضافة إلى استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما بحث مصطفى، مع إيوايا التحركات والمساعي الفلسطينية من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة السبع ودول العالم لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وثمن رئيس الوزراء، موقف اليابان وتصويتها الإيجابي لصالح فلسطين في مختلف المحافل الدولية، خاصة التصويت الأخير في الأمم المتحدة بمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ودعم المساعي الفلسطينية من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومرافعتها التي قدمتها أمام محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول آثار الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على عدد من المستعمرين.

كما ثمن مصطفى دعم اليابان المستمر لفلسطين عبر المشاريع التنموية، وبرامج بناء القدرات المؤسساتية الفلسطينية عبر "السيباد"، والدعم المالي المستمر للأونروا والتصويت لصالح تفويض عملها.

وأكد، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، واستمرار المشاورات السياسية، وتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين، داعيا اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد الدولة المستقلة، وإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

من جانبه، أكد الوزير الياباني دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار، والموقف الثابت من الاستعمار غير القانوني وفق القانون والشرعية الدولية، وتقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية في جهود الإعمار فور وقف العدوان، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في برنامج الإصلاح المؤسسي.