لازاريني / عام واحد من الحرب أعاد قطاع غزة 70 عامًا إلى الوراء

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أطلق مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، تصريحاً صادماً بشأن تأثير وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال لاريزاني، في بيان، إن عامًا واحدًا من الحرب أعاد

قطاع غزة 70 عامًا إلى الوراء. ووفقًا لما أفرزته أحدث دراسة أجرتها الأمم المتحدة".

وكشف لازاريني أن الدراسة تشير إلى أن "الحرب دمرت الاقتصاد الفلسطيني، وتركت كل سكان غزة تقريبًا في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة، مثل الصحة، والتعليم، بمقدار 70 عامًا".

وأضاف أنه "كلما طال أمد هذه الحرب، طال الوقت لإعادة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة".

وفي وقت سابق قال "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، إنه "إذا انتهت الحرب غدًا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 350 عامًا لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".

وأشار التقرير إلى تسبب الحرب الحالية في دمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تم تدمير أحياء بأكملها وتدمير الطرق والبنية التحتية الحيوية بشكل كامل، مؤكدًا الحاجة لإزالة جبال من الأنقاض المليئة بجثث الشهداء المتحللة والذخائر غير المنفجرة قبل البدء في إعادة البناء.

وبحسب التقرير، فإنه "بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل أكتوبر 2023 لن يضع غزة على المسار اللازم للتعافي والتنمية المستدامة".

وأوضح التقرير أنه "إذا عاد اتجاه النمو المسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، والذي كان يبلغ 0.4% بالمتوسط، ستحتاج غزة إلى 350 عامًا لكي تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2022".

وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تم تدمير 80 ألف منزل في الحرب الحالية، لذلك ستستغرق عملية إعادة الإعمار 80 عامًا.