قطاع الطيران في دبي يساهم في 137 مليار درهم في 2023

(MENAFN
) أصدرت مجموعة الإمارات ومطارات دبي دراسة تبرز الأثر الاقتصادي الكبير لقطاع الطيران في دبي، الذي يُعتبر حجر الزاوية في اقتصاد
الإمارة. أُجريت الدراسة من قبل شركة أكسفورد إيكونوميكس، وهي مؤسسة بحثية عالمية مرموقة، وتهدف إلى قياس مساهمات القطاع وتوقعات نموه، مع التركيز على التوسع المالي وزيادة عدد الركاب. كما تؤكد الدراسة على الدور الحيوي لقطاع الطيران في المشهد الاقتصادي لدبي.
كما شمل تقييم البحث عدة جوانب من الأنشطة الاقتصادية لقطاع الطيران، بما في ذلك المساهمات الاقتصادية المباشرة، والأنشطة غير المباشرة الناتجة عن سلسلة الإمداد الخاصة بالقطاع، وتأثيرات التحفيز الناتجة عن إنفاق المستهلكين المدعوم من أجور العاملين في مجال الطيران المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحليل الأثر الإيجابي لإنفاق السياح المرتبط بقطاع الطيران في دبي، مما يبرز أهميته الاقتصادية الأوسع.
كذلك ذكر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، أن القطاع يلعب دورًا حيويًا في استراتيجية النمو الاقتصادي لدبي. وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل أهمية استمرار دور قطاع الطيران كعنصر محوري في أجندة دبي الاقتصادية D33. وأشار الشيخ أحمد إلى مكانة دبي المتميزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مما يجعلها مركزًا دوليًا حيويًا للطيران.
وفقًا للدراسة، من المتوقع أن يسهم قطاع الطيران، الذي يشمل مجموعة الإمارات ومطارات دبي، بمبلغ 137 مليار درهم (حوالي 37.3 مليار دولار أمريكي) في القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي في عام 2023، وهو ما يمثل 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. تشمل هذه المساهمة تأثيرًا اقتصاديًا أساسيًا قدره 94 مليار درهم وتأثيرًا سياحيًا مرتبطًا بقطاع الطيران قدره 43 مليار درهم. وفيما يتعلق بالمستقبل، تتوقع الدراسة نموًا مستمرًا، حيث من المتوقع أن تسهم الأنشطة الجوية التي تسهلها مجموعة الإمارات ومطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أي 32 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، بناءً على أسعار عام 2023.
MENAFN24102024000045015839ID1108814715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.