دراسة تظهر التأثير الكبير للأنشطة المتعلقة بالطيران على سوق العمل في دبي

(MENAFN
) أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة أكسفورد إيكونوميكس، وهي شركة أبحاث عالمية رائدة، التأثير الكبير للأنشطة المتعلقة بالطيران على سوق العمل في دبي. ووفقًا للنتائج، ساهم قطاع الطيران في خلق حوالي 631,000 وظيفة في دبي في عام 2023، مما يمثل واحدًا من كل خمسة وظائف في الإمارة. تسلط هذه الإحصائية الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران ليس فقط في توفير فرص العمل ولكن أيضًا في تشكيل الإطار الاقتصادي العام لدبي.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الدراسة مستقبلًا واعدًا لقطاع الطيران، حيث يتوقع أن يتم خلق 185,000 وظيفة إضافية بحلول عام 2030. إذا تحققت هذه التوقعات، فقد يرتفع إجمالي عدد الوظائف المدعومة من قبل قطاع الطيران في دبي إلى حوالي 816,000 وظيفة. تعكس هذه الزيادة المتوقعة قدرة القطاع على تعزيز خلق فرص العمل والمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية للإمارة في السنوات القادمة.
كما أظهر تقرير سابق صادر عن أكسفورد إيكونوميكس في عام 2014 أن صناعة الطيران كانت مسؤولة عن 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعمت 417,000 وظيفة في ذلك الوقت. بينما تشير النتائج الحديثة إلى أن حصة قطاع الطيران من الناتج المحلي الإجمالي قد ظلت مستقرة، فقد شهدت القيمة الإجمالية المضافة من القطاع نموًا في الأرقام الحقيقية. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من التقلبات في حصة الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال قطاع الطيران يواصل توسيع مساهمته في الاقتصاد.
كذلك تشير الأرقام الحالية إلى أن القطاعات الأخرى قد شهدت أيضًا نموًا أسرع، مما يساهم في إنشاء مشهد اقتصادي أكثر تنوعًا في دبي على مدار العقد الماضي. لقد كانت هذه التنوع أمرًا أساسيًا للحفاظ على مرونة الاقتصاد وضمان ازدهار مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران، جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض، مما يعزز في النهاية موقع دبي كمركز اقتصادي عالمي.
MENAFN24102024000045015839ID1108814714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.