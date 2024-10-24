هوندا تسحب أكثر من 720,800 مركبة بسبب عطل في مضخة الوقود

(MENAFN
) أعلنت شركة هوندا موتور، الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، عن سحب أكثر من 720,800 مركبة بسبب احتمال حدوث مشكلات في مضخة الوقود عالية الضغط قد تؤدي إلى تشققات وتسرب الوقود. تأتي هذه الخطوة بعد أن تم إثارة المخاوف بشأن وجود خلل في مضخة الوقود عالية الضغط الأساسية، والتي قد تتطور بها تشققات تزداد سوءًا أثناء تشغيل المركبة. يعتبر هذا الأمر تهديدًا كبيرًا لسلامة المركبة وركابها.
كما تشكل التشققات في مضخة الوقود خطرًا كبيرًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى تسرب الوقود، الذي قد يكون ملحوظًا من خلال رائحة الوقود عندما تكون السيارة متوقفة أو أثناء تشغيلها. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تؤدي هذه التسريبات إلى نشوب حرائق أو زيادة احتمالية وقوع حوادث، مما قد يتسبب في إصابات أو حتى وفيات. لذلك، تُعتبر السلامة أولوية قصوى للشركة.
كذلك يشمل السحب نماذج محددة، بما في ذلك هوندا أكورد وهوندا أكورد هايبرد لعامي 2023-2024، وهوندا CR-V هايبرد لعامي 2023-2025، وهوندا سيفيك وسيفيك هايبرد لعام 2025. وقد بدأت هوندا بالتواصل بنشاط مع مالكي هذه المركبات المتأثرة، حيث سيتم إبلاغهم أنهم سيتلقون بريدًا في ديسمبر يوضح الخطوات اللازمة لإجراء الفحص. سيُطلب من مالكي السيارات أخذ مركباتهم إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء الفحوصات اللازمة.
وقد أكدت هوندا أمريكا على أهمية معالجة هذه المشكلة بسرعة، حيث دعت مالكي المركبات المستهدفة لزيارة الوكلاء المعتمدين لإجراء الفحوصات مجانًا. إذا تم العثور على أي عيوب، سيقوم الوكلاء باستبدال مضخة الوقود عالية الضغط دون أي تكلفة على مالكي المركبات. تهدف الشركة إلى ضمان سلامة عملائها وراحة بالهم، مما يساهم في تعزيز ثقتهم في منتجات هوندا.
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