اقتصاد كوريا الجنوبية يشهد نموًا أبطأ من المتوقع في الربع الثالث

(MENAFN
) شهد اقتصاد
كوريا الجنوبية نموًا أبطأ من المتوقع في الربع الثالث، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الصادرات، على الرغم من حدوث تحسن طفيف في الطلب المحلي والاستثمار في المرافق، وفقًا للبيانات التي أصدرتها البنك المركزي يوم الخميس. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يعد مقياسًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي خلال فترة يوليو-سبتمبر، كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
كذلك تجاوز هذا الرقم توقعات السوق بشكل كبير، حيث كان يُتوقع زيادة بنسبة 0.5 في المئة. وقد جاء هذا الأداء المخيب للآمال بعد انكماش بنسبة 0.2 في المئة في الربع السابق ونمو أكثر قوة بلغ 1.3 في المئة في الربع الأول من العام. يبرز هذا التباطؤ التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي، لا سيما في قطاع التجارة الخارجية.
ومن الناحية السنوية، نمت اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.5 في المئة في الربع الثالث، بانخفاض عن معدل نمو قدره 2.3 في المئة في الربع الثاني. تشير هذه الانخفاضات إلى تباطؤ الاقتصاد، مما يثير مخاوف بين صناع السياسة والمحللين بشأن استدامة النمو في المستقبل.
كما أظهر الإنفاق الخاص علامات على التعافي، وفقًا للبنك المركزي، حيث ارتفع بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث بعد انخفاض قدره 0.2 في المئة في الربع السابق. ومع ذلك، واجهت صادرات البلاد انكماشًا بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث، وهو تباين حاد مقارنة مع النمو البالغ 1.2 في المئة الذي لوحظ في الربع الثاني. في الوقت نفسه، زادت الواردات بنسبة 1.5 في المئة في الربع الثالث، رغم أنها انخفضت عن نمو قدره 1.6 في المئة في الربع السابق.
MENAFN24102024000045015839ID1108814712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.