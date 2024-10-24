الدولار يظل قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر

(MENAFN
) ظل الدولار يوم الخميس قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مدعومًا بتوقعات وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وزيادة التكهنات حول فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفترة ولاية ثانية. كان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء مقابل ستة من المنافسين الرئيسيين، بما في ذلك اليورو والين، عند 104.30 بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، غير بعيد عن مستوى 104.57 الذي وصل إليه ليلة أمس، وهو الأعلى منذ 30 يوليو.
كما قد خففت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية، إلى جانب بعض التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من التوقعات بشأن مدى تخفيف السياسة النقدية المتبقي من هذا العام، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وقد انخفضت التوقعات لخفض مشترك بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين في عام 2024 إلى حوالي 66 في المئة، بعد أن كانت 70 في المئة في اليوم السابق وحوالي 86 في المئة قبل أسبوع.
كذلك يتوقع المتداولون حالياً فرصة بنسبة 32 في المئة لخفض وحيد بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام، مع وجود فرصة 2 في المئة فقط لعدم حدوث أي تغيير على الإطلاق. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بنسبة 4.26 في المئة ليلة أمس، مما يعكس ردود فعل السوق على هذه التوقعات المتغيرة.
وعادةً ما يضعف الين الياباني عندما ترتفع عوائد السندات الأمريكية، مما ساهم في ارتفاع الدولار مقابل الين ليصل إلى 153.19 يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو. بالإضافة إلى ذلك، استفاد الدولار من زيادة التوقعات في السوق بأن المرشح الجمهوري ترامب من المرجح أن يفوز في الانتخابات المقبلة الشهر المقبل، وهو سيناريو قد يؤدي إلى سياسات تضخمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية. انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في حوالي أربعة أشهر عند 1.07612 دولار ليلة أمس، وكان آخر تداول له عند 1.079075 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.29255 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع عند 1.29080 دولار في الجلسة السابقة.
MENAFN24102024000045015839ID1108814700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.