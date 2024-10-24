الذهب يتصاعد قليلاً مع بقاء الطلب على الملاذات الآمنة قويًا

(MENAFN
) ارتفع سعر الذهب اليوم قليلاً مع بقاء الطلب على الملاذات الآمنة قويًا، على الرغم من الضغط الناتج عن ارتفاع الدولار، بينما شهد البلاديوم قفزة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر. زاد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 2,725.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. وبلغت أسعار الذهب يوم الأربعاء مستوى قياسيًا بلغ 2,758.37 دولار مع ارتفاع الطلب بسبب التوترات المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والصراع المستمر في الشرق الأوسط. كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة الأمريكية بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 2,738.50 دولار.
كما اقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما حد من إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الذهب. هذا الارتفاع في الدولار يجعل من الصعب على الذهب مواصلة زخمه الصعودي. وفي الوقت نفسه، تشتد حدة المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تبقى أقل من أسبوعين قبل انتخابات 5 نوفمبر بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، شنت إسرائيل غارات جوية على الضواحي الجنوبية لبيروت، ورد حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ موجهة بدقة على أهداف إسرائيلية للمرة الأولى. لقد أضاف التصعيد في المنطقة إلى المخاوف العالمية، مما زاد من الطلب على المعادن الثمينة مثل الذهب حيث يسعى المستثمرون إلى الأصول الأكثر أمانًا في ظل عدم اليقين.
كذلك من بين المعادن الثمينة الأخرى، استقر سعر الفضة الفورية عند 33.84 دولار للأونصة، في حين قفز سعر البلاديوم بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 1,100.50 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر. وأفادت وكالة بلومبرغ أن واشنطن طلبت من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسي، مما قد يسهم في ارتفاع أسعار البلاديوم. كما ارتفع البلاتين بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 1,025.85 دولار للأونصة.
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