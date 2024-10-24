Thursday, 24 October 2024 03:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيت التمويل الكويتي (بيتك) يبيع كامل حصته في مصرف الشارقة الإسلامي البالغة 18ر18 بالمئة

10/24/2024 4:48:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 10 (كونا) -- أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) بيع كامل حصته في مصرف الشارقة الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تبلغ 755ر304ر588 سهما من إجمالي عدد أسهم المصرف (أي ما نسبته 18ر18 في المئة) بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وقال (بيتك) في إفصاح منشور على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن نتائج عملية البيع ستنعكس على البيانات المالية للمجموعة في الربع الرابع من العام 2024 مضيفا أن عملية البيع لها أثر غير جوهري على بيانات الدخل.
وأسس (بيتك) العام 1977 وأدرج في بورصة الكويت العام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 7ر1 مليار دينار كويتي (نحو 18ر5 مليار دولار أميركي) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الإنشائية لحسابه أو لحساب أطراف أخرى وأنشطة تجارية أخرى. (النهاية)

م ك ع




MENAFN24102024000071011013ID1108814677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث