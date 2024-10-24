بيت التمويل الكويتي (بيتك) يبيع كامل حصته في مصرف الشارقة الإسلامي البالغة 18ر18 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 10 (كونا) -- أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) بيع كامل حصته في مصرف الشارقة الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تبلغ 755ر304ر588 سهما من إجمالي عدد أسهم المصرف (أي ما نسبته 18ر18 في المئة) بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وقال (بيتك) في إفصاح منشور على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن نتائج عملية البيع ستنعكس على البيانات المالية للمجموعة في الربع الرابع من العام 2024 مضيفا أن عملية البيع لها أثر غير جوهري على بيانات الدخل.
وأسس (بيتك) العام 1977 وأدرج في بورصة الكويت العام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 7ر1 مليار دينار كويتي (نحو 18ر5 مليار دولار أميركي) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الإنشائية لحسابه أو لحساب أطراف أخرى وأنشطة تجارية أخرى. (النهاية)
م ك ع
MENAFN24102024000071011013ID1108814677
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