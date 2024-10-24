Thursday, 24 October 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مندوب دولة الكويت في نيويورك: إصلاح منظومة الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة

10/24/2024 4:48:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 10 (كونا) -- أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي اليوم الخميس أن إصلاح المنظومة الأوسع للأمم المتحدة وكذلك لمجلس الأمن الدولي "أصبح ضرورة ملحة" لضمان قدرتها على مواكبة التطورات وتلبية تطلعات الشعوب في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير البناي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة (يوم الأمم المتحدة) الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام حيث تسلط المنظومة الأممية الضوء في هذه المناسبة على إنجازاتها ومساهمتها في تعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي.
وقال السفير البناي إن دولة الكويت تؤمن بأهمية تعزيز فعالية المنظومة وتحسين هيكلياتها العملية بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر عدالة للدول الأعضاء ويعزز من شفافية قراراتها واستجابتها السريعة للأزمات العالمية.
وشدد على وجوب مراعاة تمكين الدول النامية وإعطائها دورا أكبر في صنع القرارات الدولية مع التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
واعتبر مندوب الكويت هذه المناسبة فرصة لإعادة تأكيد "دعمنا الثابت لجهود الأمم المتحدة في الكثير من التحديات والقضايا الدولية والإقليمية وكذلك تلك ذات الطابع الموضوعي والتي تأتي من بينها الجهود الخاصة بتنفيذ وتفعيل أهداف التنمية المستدامة ال17 لعام 2030".
وأكد أيضا دعم البلاد للدفع بإرساء السلم والأمن الدوليين ولجهود المنظومة الأممية في المواصلة لتعزيز أفق التعاون والتنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ودعم الأنشطة الإنسانية كافة للتخفيف من معاناة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم.
وفي السياق لفت السفير البناي إلى التزام دولة الكويت العميق بمبادئ الأمم المتحدة ومساهمتها الفعالة في تعزيز الحوار الدولي ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة للأجيال القادمة والدفع أيضا بدور المرأة وفئة الشباب ودعمهما.
وجدد البناي التأكيد على تأصل علاقات التعاون والتنسيق بين دولة الكويت بمؤسساتها المختلفة مع الأمم المتحدة وأجهزتها الفنية والتي تمتد لأكثر من 60 عاما.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دفع المنظومة الدولية العتيدة ومقاصدها النبيلة قدما وبما نتج عن (قمة المستقبل) التي عقدت الشهر الماضي من أطر موضوعية موسعة تعزز من الدور الرائد للأمم المتحدة على المستوى الدولي.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة دعم البلاد الكامل لعاملي المنظومة ولأولئك الذين زهقت أرواحهم في المجال الإنساني العام باعتبارهم حجر الزاوية للعمل الدولي المتعدد الأطراف.
وكانت وزارة الخارجية أكدت في بيان لها في وقت سابق من اليوم بمناسبة (يوم الأمم المتحدة) أن دولة الكويت تجدد دعمها ومساندتها لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام لتعزيز قدرة المنظمة على مواجهة ما يشهده العالم اليوم من تحديات غير مسبوقة في مجالات السلم والأمن الدوليين والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب ونزع السلاح.
وقالت الوزارة إن دولة الكويت تعتز بما يجمعها بمنظمة الأمم المتحدة من علاقة استراتيجية وشراكة وثيقة ممتدة لأكثر من ستة عقود من الزمن منتهجة دبلوماسية إنسانية وتنموية فاعلة وريادية في دعم أجهزة المنظمة الرئيسية ووكالاتها وبرامجها المتخصصة وعلى مختلف الصعد والمجالات لا سيما في إطار الركائز الثلاث الأساسية للمنظمة المبنية على صون السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق الإنسان.
وأضافت أن دولة الكويت تؤكد أن الأمم المتحدة تشكل حجر الزاوية للعمل الدولي المتعدد الأطراف وأن ميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من مقاصد ومبادئ نبيلة يبقى أساسا صلبا لتنظيم العلاقات بين الدول.
ويراد من (يوم الأمم المتحدة) إحياء الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ عام 1945 وبتصديق غالبية الموقعين على هذه الوثيقة التأسيسية بمن فيهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن ظهرت الأمم المتحدة رسميا على الساحة الدولية.
وتحتفل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية بيوم الأمم المتحدة عبر تنظيم فعاليات محلية ودولية تتناول القضايا العالمية مثل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وورش عمل توعوية تهدف إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والتعريف بأهدافها وأهميتها.
وتذكر الأمم المتحدة المجتمع الدولي في هذا اليوم بأهدافها التي تتمثل في "حفظ السلم والأمن الدوليين" عبر الدبلوماسية ونشر قوات حفظ السلام و"تعزيز حقوق الإنسان" من خلال دعم مبادئ العدالة والمساواة والقضاء على الفقر.
كما تهدف إلى تحقيق "التنمية المستدامة" بالتركيز على قضايا مثل التغير المناخي والتعليم والصحة العامة إلى جانب "تقديم المساعدات الإنسانية" خاصة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية.
وتؤكد المنظومة الأممية أن (يوم الأمم المتحدة) ليس فقط مناسبة للاحتفال بتاريخها وإنجازاتها بل هو دعوة للعمل المستمر لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. (النهاية)

ع س ت / م ع ع




MENAFN24102024000071011013ID1108814676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث