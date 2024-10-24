الولايات المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 10 (كونا) -- دعا وزير
الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ "جميع الخطوات الضرورية" لمعالجة الأزمة الإنسانية المروعة التي سببها جيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان مساء أمس الأربعاء إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أوستن مع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.
وذكر البيان أن أوستن دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ "جميع الخطوات الضرورية" لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة والعمل على "اغتنام الفرص" لإطلاق سراح الأسرى وإيقاف إطلاق النار.
من جهة أخرى بحث أوستن مع غالانت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان معربا عن قلقه "العميق" إزاء التقارير التي تفيد بتوجيه ضربات للقوات المسلحة اللبنانية.
ولفت البيان إلى أن وزير الدفاع الأمريكي شدد بقوة على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ما أسفر عن سقوط أكثر من 42 ألف شهيد و100 ألف مصاب. (النهاية)
ع س ج / ش م ع
MENAFN24102024000071011013ID1108814675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.