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الولايات المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

10/24/2024 4:48:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 10 (كونا) -- دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ "جميع الخطوات الضرورية" لمعالجة الأزمة الإنسانية المروعة التي سببها جيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان مساء أمس الأربعاء إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أوستن مع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.
وذكر البيان أن أوستن دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ "جميع الخطوات الضرورية" لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة والعمل على "اغتنام الفرص" لإطلاق سراح الأسرى وإيقاف إطلاق النار.
من جهة أخرى بحث أوستن مع غالانت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان معربا عن قلقه "العميق" إزاء التقارير التي تفيد بتوجيه ضربات للقوات المسلحة اللبنانية.
ولفت البيان إلى أن وزير الدفاع الأمريكي شدد بقوة على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ما أسفر عن سقوط أكثر من 42 ألف شهيد و100 ألف مصاب. (النهاية)

ع س ج / ش م ع




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