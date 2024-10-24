العراق توقع صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من تركمانستان

(MENAFN
) في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، أبرم العراق صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من تركمانستان، بهدف تقليل اعتماده على الغاز المستورد من إيران، التي تنشغل حاليًا بصراعات إقليمية. على مدى السنوات الماضية، واجه العراق العديد من التحديات مع استيراد الغاز من إيران، بما في ذلك العقوبات الدولية التي أعاقت القدرة على الدفع بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشكلات فنية في خطوط الأنابيب ونقص في الصيانة الدورية، مما زاد من تعقيد الأمور، حيث يعتمد العراق على 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لتشغيل محطات الكهرباء.
كذلك في سعيه للبحث عن بدائل للغاز الإيراني، كان العراق يستكشف خيارات أخرى لفترة طويلة، لكن التطورات الإقليمية الأخيرة سرعت من عملية إبرام الصفقة مع تركمانستان. وجاءت هذه الخطوة تحسبًا لأي اضطرابات محتملة، خاصةً مع تورط إيران بشكل كبير في الصراعات الإقليمية. وفقًا لمصدر في وزارة الكهرباء العراقية، فإن التسرع في إتمام الصفقة كان مدفوعًا بالحروب المستمرة، رغم التحفظات التي أبدتها القوى السياسية المتحالفة مع إيران. ومع ذلك، دفعت رئاسة الوزراء باتجاه إتمام الاتفاق بالتنسيق مع الإيرانيين.
كما أشار المصدر أيضًا إلى أنه بينما عارضت إيران هذا المشروع في السنوات السابقة، فقد رضخت في النهاية تحت ضغط من الحكومة العراقية. وأدركت إيران أهمية السماح بتمرير الصفقة، خاصةً أنها ستستفيد اقتصاديًا من خلال استخدام خطوط أنابيبها لنقل الغاز إلى العراق. وعلى الرغم من أن إيران لن تتأثر بشكل مباشر بهذه الصفقة، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تواجه طهران تحديات كبيرة على المدى الطويل مع سعي بغداد لتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني.
وقال الخبير الاقتصادي سرمد الشمري إن الصفقة التي أبرمها العراق مع تركمانستان تمثل خطوة كبيرة نحو تنويع مصادر الطاقة، حيث أنها المرة الأولى التي يستورد فيها العراق الغاز من مصدر غير إيراني. وأوضح أن إيران، من خلال حلفائها في المنطقة، كانت تعارض هذه الجهود منذ فترة طويلة، لكن هذه الاتفاقية تمثل اختراقًا كبيرًا. ومن المحتمل أن يصبح الغاز التركماني بديلاً قابلاً للتطبيق للغاز الإيراني، خاصة في حالة حدوث أي أزمات مستقبلية في المنطقة.
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