مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني باستهداف من الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 24 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس أن ثلاثة عسكريين تابعين له قتلوا في استهداف من الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.
وأوضح الجيش في بيان أن عناصره تعرضت للاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة (ياطر) في منطقة (بنت جبيل) في الجنوب أثناء تنفيذ "عملية إجلاء جرحى" ما أدى إلى سقوط ثلاثة من بينهم ضابط.
من جهتها أفادت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية بأن قتلى سقطوا في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة (ياطر).
وذكرت الوكالة أنه أثناء محاولة فرق الإسعاف إنقاذ المصابين "أغار طيران
الاحتلال مجددا على المكان نفسه" ما أدى إلى إصابة مسعفين.
وأضافت أن طيران الاحتلال شن كذلك غارات على قرى منطقتي (صور) و(بنت جبيل) في الجنوب شملت بلدات (قلاوي) و(عيتا الشعب) و(رامية) إضافة إلى أطراف بلدة (طورا).
كما استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي (تبنين) و(السلطانية) في منطقة (النبطية).
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / ف د س
MENAFN24102024000071011013ID1108814670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.