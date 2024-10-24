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مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني باستهداف من الاحتلال الإسرائيلي

10/24/2024 4:48:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس أن ثلاثة عسكريين تابعين له قتلوا في استهداف من الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.
وأوضح الجيش في بيان أن عناصره تعرضت للاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة (ياطر) في منطقة (بنت جبيل) في الجنوب أثناء تنفيذ "عملية إجلاء جرحى" ما أدى إلى سقوط ثلاثة من بينهم ضابط.
من جهتها أفادت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية بأن قتلى سقطوا في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة (ياطر).
وذكرت الوكالة أنه أثناء محاولة فرق الإسعاف إنقاذ المصابين "أغار طيران الاحتلال مجددا على المكان نفسه" ما أدى إلى إصابة مسعفين.
وأضافت أن طيران الاحتلال شن كذلك غارات على قرى منطقتي (صور) و(بنت جبيل) في الجنوب شملت بلدات (قلاوي) و(عيتا الشعب) و(رامية) إضافة إلى أطراف بلدة (طورا).
كما استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي (تبنين) و(السلطانية) في منطقة (النبطية).
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / ف د س




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