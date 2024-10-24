كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية واسعة النطاق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 24 - 10 (كونا) -- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها بدأت مع الولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة "واسعة النطاق" في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل "الجهود المشتركة لتعزيز الاستعداد للتهديدات الكورية الشمالية".
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات الجوية الكورية الجنوبية القول إن التدريبات التي تحمل شعار (راية الحرية) انطلقت الاثنين الماضي وتستمر 12 يوما وشهدت حشد حوالي 110 طائرات.
وأوضحت أن التدريبات التي انطلقت في عدد من القواعد الجوية في كوريا الجنوبية تشارك بها مقاتلات الشبح الكورية (إف - 35 إيه) و(إف - 15 كيه) بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية من طرازي (إف - 35 بي) و(إف - 16) ومسيرات من طراز (إم كيو - 9).
وأضافت أن القوات الجوية الأسترالية ستنضم كذلك إلى التدريبات بالناقلة الجوية المتعددة المهام (كيه سي - 30 إيه).
وكشفت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن التدريبات هذا الأسبوع ستركز على نشر الطائرات والتخطيط التكتيكي قبل تدريبات الطيران الأسبوع المقبل التي ستشمل التدريب على المناورات الجوية الدفاعية المضادة والدعم الجوي.
وذكرت القوات الجوية أن التدريبات ستشمل عملية تحليق مشتركة بين الطائرات المقاتلة والمركبات المسيرة لأول مرة "لتعكس سيناريوهات القتال الفعلية مع وضع الصراعات الأخيرة مثل الحرب في أوكرانيا في الاعتبار" في حين ستجري الناقلة الأسترالية أول تدريبات على تزويد المقاتلة الكورية الجنوبية من طراز (إف - 35 إيه) بالوقود جوا.
وأشارت (يونهاب) إلى أن تدريبات (راية الحرية) التي تجري لأول مرة تحل محل التدريبات الجوية المنتظمة الواسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهي تدريبات الطيران الكورية التي تنعقد في النصف الأول من العام ومناورات (الدفاع اليقظ) في النصف الثاني. (النهاية)
م ك / م ع ع
MENAFN24102024000071011013ID1108814669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.