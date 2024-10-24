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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية واسعة النطاق

10/24/2024 4:48:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 24 - 10 (كونا) -- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها بدأت مع الولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة "واسعة النطاق" في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل "الجهود المشتركة لتعزيز الاستعداد للتهديدات الكورية الشمالية".
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن القوات الجوية الكورية الجنوبية القول إن التدريبات التي تحمل شعار (راية الحرية) انطلقت الاثنين الماضي وتستمر 12 يوما وشهدت حشد حوالي 110 طائرات.
وأوضحت أن التدريبات التي انطلقت في عدد من القواعد الجوية في كوريا الجنوبية تشارك بها مقاتلات الشبح الكورية (إف - 35 إيه) و(إف - 15 كيه) بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية من طرازي (إف - 35 بي) و(إف - 16) ومسيرات من طراز (إم كيو - 9).
وأضافت أن القوات الجوية الأسترالية ستنضم كذلك إلى التدريبات بالناقلة الجوية المتعددة المهام (كيه سي - 30 إيه).
وكشفت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن التدريبات هذا الأسبوع ستركز على نشر الطائرات والتخطيط التكتيكي قبل تدريبات الطيران الأسبوع المقبل التي ستشمل التدريب على المناورات الجوية الدفاعية المضادة والدعم الجوي.
وذكرت القوات الجوية أن التدريبات ستشمل عملية تحليق مشتركة بين الطائرات المقاتلة والمركبات المسيرة لأول مرة "لتعكس سيناريوهات القتال الفعلية مع وضع الصراعات الأخيرة مثل الحرب في أوكرانيا في الاعتبار" في حين ستجري الناقلة الأسترالية أول تدريبات على تزويد المقاتلة الكورية الجنوبية من طراز (إف - 35 إيه) بالوقود جوا.
وأشارت (يونهاب) إلى أن تدريبات (راية الحرية) التي تجري لأول مرة تحل محل التدريبات الجوية المنتظمة الواسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهي تدريبات الطيران الكورية التي تنعقد في النصف الأول من العام ومناورات (الدفاع اليقظ) في النصف الثاني. (النهاية)

م ك / م ع ع




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