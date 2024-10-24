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الدولار الأمريكي يستقر عند 306ر0 دينار واليورو عند 330ر0

10/24/2024 4:48:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 306ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 44ر0 في المئة إلى مستوى 396ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 353ر0 دينار وسعر صرف الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ف ن ك / ه ث




MENAFN24102024000071011013ID1108814668

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