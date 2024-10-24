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بلدية الكويت: خطة عمل متعددة المراحل لنجاح موسم التخييم 2024-2025

10/24/2024 4:48:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 10 (كونا) -- ذكرت بلدية الكويت اليوم الخميس أنها وضعت خطة عمل متعددة المراحل لضمان نجاح عمل موسم التخييم 2024-2025 الذي سيبدأ منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وقال رئيس قسم الإشغالات في بلدية محافظة الجهراء مشاري الحسيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلدية حريصة على نجاح موسم التخييم الربيعي لضمان راحة وسلامة مرتادي البر.
وأوضح الحسيني أن المرحلة الأولى من خطة العمل بدأت هذا الأسبوع وتستمر حتى بدء موسم التخييم في 15 نوفمبر المقبل وسيتم من خلالها العمل على تنظيف وإزالة المعوقات في الأماكن التي سيتم توزيع الأراضي المخصصة للتخييم فيها.
وأضاف أن المرحلة الثانية سيتم العمل فيها بعد بدء موسم التخييم الربيعي وتستمر حتى منتصف مارس المقبل وستقوم فيها مختلف فرق البلدية بتنظيف الحاويات التي وزعتها البلدية في مناطق التخييم إضافة إلى الرقابة على نظافة البر والتزام رواده.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة سيتم البدء فيها بعد انتهاء الموسم الربيعي في مارس المقبل وستعمل البلدية خلالها على التأكد من إزالة المخيمات الربيعية وتنظيف البر والتأكد من عدم مخالفة رواد البر إجراءات البلدية.
وشدد الحسيني على أهمية زيادة الوعي البيئي لدى رواد البر للمحافظة على البيئة البرية من خلال محاربة ظاهرة قطع الأشجار أو تجريف التربة أو إلقاء مخلفات الشواء.
وكانت البلدية اعتمدت أمس الأربعاء 18 موقعا لإقامة المخيمات الربيعية للموسم الجديد حيث حددت لجنة دراسة وتحديث مواقع التخييم 10 مواقع في محافظة الجهراء مقابل 8 في محافظة الأحمدي. (النهاية)

ط م س / ا ف ح



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