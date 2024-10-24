الأمم المتحدة تتكهن بخسائر بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي في لبنان بسبب الحرب

(MENAFN
) أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله من المتوقع أن تؤدي إلى خسارة تقدر بـ 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء بريطانية، تتوقع الأمم المتحدة أن حجم القتال والتداعيات الاقتصادية للحرب سيتجاوز تلك التي وقعت خلال حرب عام 2006، مما سيزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
كذلك أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تقييمًا سريعًا لتأثير الصراع على الاقتصاد اللبناني، حيث تم نشر هذا التقييم عشية قمة تستضيفها فرنسا بهدف حشد الدعم الدولي للبنان في ظل الأزمة الراهنة. ووفقًا للتقييم، من المتوقع أن يستمر الصراع حتى نهاية عام 2024، ما سيؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل الحكومية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، في بلد كان يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية كبيرة قبل اندلاع الحرب الحالية.
وفي الوقت نفسه، أكد مصدر أمني إسرائيلي يوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي على استعداد للقتال "لعدة أشهر على الأقل" في كل من قطاع غزة ولبنان، وهو ما يأتي بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب في غزة، وشهر واحد على تصاعد القتال في لبنان، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء. وأوضح المصدر أن العمليات العسكرية ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا لضمان أمن إسرائيل.
في حين أضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية مستعدة لمواجهة أي تطورات محتملة، بما في ذلك الرد على أي هجوم صاروخي قد يتم شنه من قبل إيران. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية المكثفة في غزة ولبنان، وزيادة المخاوف من تصاعد حدة الصراع في المنطقة على المدى الطويل.
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