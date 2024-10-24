صحيفة تكشف تهريب مليارات الدولارات من الصين بشكل غير قانوني

(MENAFN
) ذكرت صحيفة أن مليارات الدولارات تم تهريبها "بشكل غير قانوني" من الصين، في ظل تزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد. ووفقًا للصحيفة الأمريكية، يُقدّر أن حوالي 254 مليار دولار قد غادرت الصين حتى نهاية يونيو من هذا العام، حيث تمكن الأفراد من الالتفاف على القيود الصارمة على حركة رأس المال. هذا الرقم يتجاوز بشكل كبير كمية الأموال التي خرجت من البلاد قبل نحو عقد عندما كانت هناك مخاوف من أزمة مالية.
كما يشير التقرير إلى أن سوق العقارات في الصين يشهد تدهورًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن خيارات أكثر أمانًا لتخزين ثرواتهم في الخارج. تعاني الصين منذ عام 2020 من أزمة ديون عقارية وضعف في الإنفاق الاستهلاكي بعد انهيار بعض شركات البناء الكبرى، مع تقلص النشاط الصناعي للشهر الخامس على التوالي حتى سبتمبر، مما يزيد من المخاوف.
كذلك بعد تخلي الصين عن سياسة "صفر كوفيد" التي تبناها الرئيس شي جين بينغ، واجهت البلاد تعافيًا اقتصاديًا مخيبًا للآمال. وفي محاولة لتحفيز النمو، أطلقت الحكومة خطة تحفيزية. ومع ذلك، سجلت الصين أحد أدنى معدلات النمو خلال ثلاثة عقود، بنسبة 5.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بمستويات النمو السابقة التي جعلتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم أن السلطات الصينية لا تزال تتوقع نموًا بنسبة تقارب 5 بالمئة لهذا العام، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبدو بعيد المنال بسبب المشاكل الاقتصادية المستمرة. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى حوالي 3 بالمئة بحلول نهاية العقد، مما يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي تواجه الاقتصاد.
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