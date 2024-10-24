5 أطعمة خريفية لشعر صحي وطويل



1. اللحوم الخالية من الدهون

يعتبر البروتين أساسيًا لصحة الشعر، حيث يتكون الشعر في معظمه من البروتين. ينصح الدكتور بالوي بإضافة اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج واللحم البقري إلى النظام الغذائي لزيادة كمية البروتين.

هذه اللحوم غنية أيضًا بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، إضافة إلى فيتامينات مثل B6 وB12 التي تعزز من قوة الشعر وتمنع تساقطه.



2. يخنة الفول والعدس

للنباتيين، يوصي الدكتور بالوي بتناول يخنة الفاصوليا والعدس، فهي غنية بالبروتينات والحديد والزنك التي تساهم في تكوين الكولاجين، مما يمنح الشعر قوته ومرونته.

هذه الأطعمة النباتية تعد خيارًا ممتازًا للحصول على العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر.



3. الشوفان

وعاء من العصيدة الدافئة في الصباح ليس فقط لذيذًا، ولكنه أيضًا مفيد لصحة الشعر. الشوفان غني بالعناصر الغذائية مثل الزنك والحديد وأحماض أوميجا 6 الدهنية، التي تقوي بصيلات الشعر.

وينصح الدكتور بالوي بإضافة العسل والمكسرات للحصول على المزيد من الفوائد الغذائية التي تعزز نمو الشعر.



4. اليقطين

اليقطين، الذي يرتبط عادة بعيد الهالوين، يعد مصدرًا رائعًا للمعادن المفيدة لصحة الشعر مثل البوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم. هذه المعادن تعزز نمو الشعر وتحمي أغشية الخلايا.

كما أن بذور اليقطين تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، الذي يساعد في مكافحة تساقط الشعر وتحسين صحته العامة.



5. الشاي

حتى الشاي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الشعر. بفضل مضادات الأكسدة والكافيين، يمكن للشاي أن يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز نمو الشعر.

وينصح الدكتور بالوي بتجربة شاي إكليل الجبل الذي يعزز الدورة الدموية وقد يحسن من قوة الشعر.



ويوضح الدكتور بالوي أن تناول هذه الأطعمة الموسمية كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الشعر وتقليل تساقطه.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحفاظ على ترطيب الشعر وحمايته من العوامل الجوية للحفاظ على جماله خلال أشهر الخريف الباردة.

وباعتماد هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكنك تحسين صحة شعرك بشكل ملحوظ خلال فصل الخريف، والتأكد من حصول شعرك على العناصر الغذائية التي يحتاجها لنمو طويل وصحي.