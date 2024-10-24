5 أطعمة خريفية لشعر صحي وطويل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع بداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثيرون من جفاف الشع وتلفه. وباعتماد هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكنك تحسين صحة شعرك بشكل ملحوظ خلال فصل الخريف، والتأكد من حصول شعرك على العناصر الغذائية التي يحتاجها لنمو طويل وصحي ، والتي كشف عنها د. عبد العزيز بالوي، أحد كبار جراحي الشعر في تركيا وبريطانيا.
1. اللحوم الخالية من الدهون
يعتبر البروتين أساسيًا لصحة الشعر، حيث يتكون الشعر في معظمه من البروتين. ينصح الدكتور بالوي بإضافة اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج واللحم البقري إلى النظام الغذائي لزيادة كمية البروتين.
هذه اللحوم غنية أيضًا بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، إضافة إلى فيتامينات مثل B6 وB12 التي تعزز من قوة الشعر وتمنع تساقطه.
2. يخنة الفول والعدس
للنباتيين، يوصي الدكتور بالوي بتناول يخنة الفاصوليا والعدس، فهي غنية بالبروتينات والحديد والزنك التي تساهم في تكوين الكولاجين، مما يمنح الشعر قوته ومرونته.
هذه الأطعمة النباتية تعد خيارًا ممتازًا للحصول على العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر.
3. الشوفان
وعاء من العصيدة الدافئة في الصباح ليس فقط لذيذًا، ولكنه أيضًا مفيد لصحة الشعر. الشوفان غني بالعناصر الغذائية مثل الزنك والحديد وأحماض أوميجا 6 الدهنية، التي تقوي بصيلات الشعر.
وينصح الدكتور بالوي بإضافة العسل والمكسرات للحصول على المزيد من الفوائد الغذائية التي تعزز نمو الشعر.
4. اليقطين
اليقطين، الذي يرتبط عادة بعيد الهالوين، يعد مصدرًا رائعًا للمعادن المفيدة لصحة الشعر مثل البوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم. هذه المعادن تعزز نمو الشعر وتحمي أغشية الخلايا.
كما أن بذور اليقطين تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، الذي يساعد في مكافحة تساقط الشعر وتحسين صحته العامة.
5. الشاي
حتى الشاي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الشعر. بفضل مضادات الأكسدة والكافيين، يمكن للشاي أن يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز نمو الشعر.
وينصح الدكتور بالوي بتجربة شاي إكليل الجبل الذي يعزز الدورة الدموية وقد يحسن من قوة الشعر.
ويوضح الدكتور بالوي أن تناول هذه الأطعمة الموسمية كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الشعر وتقليل تساقطه.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحفاظ على ترطيب الشعر وحمايته من العوامل الجوية للحفاظ على جماله خلال أشهر الخريف الباردة.
وباعتماد هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكنك تحسين صحة شعرك بشكل ملحوظ خلال فصل الخريف، والتأكد من حصول شعرك على العناصر الغذائية التي يحتاجها لنمو طويل وصحي.
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