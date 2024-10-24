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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في المنطقة

10/24/2024 4:45:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عشية المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تنظمه فرنسا غداً.

وبحث الوزيران جهود وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كما بحثا المخرجات المتوقعة من المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي ينعقد بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأكد الصفدي خلال اللقاء أهمية الموتمر في حشد الدعم الدولي للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ وفي تكثيف جهود إيصال الدعم الإنساني لأكثر من مليون ومئتي ألف لبناني هجرتهم إسرائيل من مناطقهم وبيوتهم.

وشدد الصفدي أيضاً على وجوب إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف العدوان على غزة، وما يسبب من كارثة إنسانية تبدت وحشيتها بصورتها اللاإنسانية في الأسابيع الماضية في شمال غزة حيث تحرم إسرائيل أهل المنطقة من الغذاء والدواء وتمارس عملية تطهير عرقية في جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب الأخرى.

كما أكد الصفدي أهمية دور فرنسا في هذه الجهود وثمّن قرارها وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، التي تستخدم في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وموقفها الواضح في الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

وبحث الصفدي وبارو التعاون القائم في جهود إيصال المساعدات إلى غزة وسبل توسعته.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين وزيادة التعاون في عديد مجالات.

وبحث الصفدي وبارو عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

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