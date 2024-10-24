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التسجيل للدورة الشتوية للامتحان الشامل يبدأ الأحد

10/24/2024 4:45:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات، أحمد فخري العجلوني، مواعيد التسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية للدورة الشتوية 2025م، حيث يبدأ التسجيل لهذه الدورة اعتباراً من صباح الأحد 27 تشرين الأول الحالي، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس 28 تشرين الثاني المقبل.


العجلوني، كشف أيضا عن مواعيد الامتحانات العملية للدورة الشتوية 2025، إذ تبدأ من صباح الأربعاء 11 كانون الأول المقبل، ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 23 كانون الأول، ووفقاً للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.


أما عن موعد الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2025، قال العجلوني إن الامتحانات النظرية تبدأ اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق 12 شباط 2025، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 شباط 2025، وفقا للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.


وأشار إلى أنه يسمح للطلبة الإنسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 8 كانون الأول المقبل.


كما ستحدد وحدة التقييم والامتحانات العامة الطلبة الذين يسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2025، وكذلك صفة التقدم لهم، بما لا يتعارض مع تعليمات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.

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