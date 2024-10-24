التسجيل للدورة الشتوية للامتحان الشامل يبدأ الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات، أحمد فخري العجلوني، مواعيد التسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية للدورة الشتوية 2025م، حيث يبدأ التسجيل لهذه الدورة اعتباراً من صباح الأحد 27 تشرين الأول الحالي، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس 28 تشرين الثاني المقبل.
العجلوني، كشف أيضا عن مواعيد الامتحانات العملية للدورة الشتوية 2025، إذ تبدأ من صباح الأربعاء 11 كانون الأول المقبل، ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 23 كانون الأول، ووفقاً للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.
أما عن موعد الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2025، قال العجلوني إن الامتحانات النظرية تبدأ اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق 12 شباط 2025، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 شباط 2025، وفقا للبرنامج الذي تضعه وحدة التقييم والامتحانات العامة.
وأشار إلى أنه يسمح للطلبة الإنسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 8 كانون الأول المقبل.
كما ستحدد وحدة التقييم والامتحانات العامة الطلبة الذين يسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2025، وكذلك صفة التقدم لهم، بما لا يتعارض مع تعليمات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.
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