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الأمانة تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة في جبل التاج

10/24/2024 4:45:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) باشرت امانه عمان الكبرى في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير احياء عمان القديمة في جبل التاج بإزالة المباني والعمارات القديمة والعوائق ضمن منطقة العمل.
وبحسب مدير مشروع أحياء عمان القديمة المهندس محمد ابو زيتون ، سيمتد العمل بالمرحلة الثانية ثلاثة اشهر ، حيث قامت الأمانة بإعداد التقارير الفنية اللازمة من خلال لجان السلامة العامة والتي خلصت الى تقييم المباني القديمة من حيث عدم ملائمتها للسكن اوخطورتها على سكان المنطقة وقاطني العمارات المجاورة تمهيدا لأستملاكها ، والمباشر بأعمال التطوير ضمن المشروع.

واوضح ان اختيار جبل التاج ، يأتي ضمن برنامج مشروع التطوير التي تستهدف الاحياء القديمة والذي يشمل، جبل الجوفة، وجبل القلعة، والنصر، وجبل التاج، ومعظم أحياء عمان التي تعاني من اكتظاظ وضيق في سعة الشوارع، وسينجز كاملاً خلال 3 سنوات.

ويعتبر مشروع تطوير أحياء عمان القديمة، من المشاريع الوطنية التنموية الهادفه الى تطوير شبكة الطرق وتنظيم الأحياء القديمة وعمل تحسينات مرورية وإنشاء مرافق عامة من حدائق وملاعب ومواقف للسيارات، وعمل مسارات سياحية.

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