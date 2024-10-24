الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا

MENAFN - Alghad Newspaper)حيث تضمنت الاعمال إعادة تأهيل وتحسين للاتجاهين من الطريق، إذ تم كشط كامل الطبقات القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة، كما تضمنت الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كل المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية، إضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والإشارات التحذيرية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.



وكان المشروع قد حظي بمتابعة يومية من وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، الذي وجه الكوادر خلال زياراته المتكررة للموقع بتكثيف الأعمال وزيادة ساعات العمل والآليات العاملة، لإنجاز المشروع بأقصى سرعة ممكنة؛ نظرا لأهمية الطريق وكثافة السير عليه.



وجاء اختيار هذا الطريق لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي باتت بحاجة إلى إعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها، والأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الأحمال المحورية العالية وتقادم الأعمال الإنشائية لهذا الطريق.