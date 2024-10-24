أسعار الذهب ترتفع وسط توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
) ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بشكل طفيف مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن رغم قوة الدولار. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 2,725.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 0143 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 2,758.37 دولار يوم الأربعاء. ويعود الارتفاع في الطلب على الذهب إلى التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2,738.50 دولار.
كما سجل البلاديوم أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر. ينجذب المستثمرون إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاديوم مع استمرار سيطرة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي على الأسواق. ويظل الطلب على هذه المعادن قويًا حيث يسعى المستثمرون لتقليل المخاطر.
وفيما يتعلق بالنفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 95 سنتًا، أو بنسبة 1.27 بالمئة، لتصل إلى 75.91 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1 دولار، أو بنسبة 1.41 بالمئة، لتصل إلى 71.77 دولارًا للبرميل. جاءت هذه المكاسب وسط مخاوف بشأن الإمدادات، خصوصًا بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار. هذه المخاوف دفعت أسعار النفط للارتفاع بنحو 4 بالمئة هذا الأسبوع، لتعويض خسائر الأسبوع الماضي التي تجاوزت 7 بالمئة.
كذلك ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتصاعد التوترات بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. ومع بقاء أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في 5 نوفمبر، تلعب المخاوف بشأن الصراعات المحتملة في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في التأثير على أسواق الذهب والنفط.
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