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3 شهداء من الجيش اللبناني باستهداف اسرائيلي في الجنوب

10/24/2024 4:44:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد ضابط لبناني وعنصران من الجيش في بلدة ياطر جراء اعتداء اسرائيلي ، صباح اليوم الخميس .


وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن "العدو الإسرائيلي استهدف عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب، أثناء تنفيذ عمليّة إخلاء جرحى، ما أدّى إلى سقوط ثلاثة شهداء بينهم ضابط".

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