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الاحتلال يعلن اعتقال 200 فلسطيني في جباليا

10/24/2024 4:44:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من سكان جباليا وكثفت قصفها المدفعي والجوي لمناطق عدة في قطاع غزة، كما واصلت إجبار مئات العائلات على الخروج من مناطق الإيواء بشمال غزة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 200 شخص من منطقة جباليا منذ بدء العملية العسكرية في المنطقة.

وقالت مصادر طبية، للجزيرة، إن 42 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الأربعاء، أغلبهم في شمال القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي الشمال أفاد مراسل الجزيرة بحصول قصف مدفعي وإطلاق نار من دبابات ومسيرات إسرائيلية في مخيم جباليا ومشروع بلدة بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين.

وأظهرت مشاهد للجزيرة خروج عدد من الأسر المحاصرة إلى الشوارع في ساعات الليل، بعد قصف مدفعي وجوي تعرضت له منازلهم والأماكن المحيطة بهم في مشروع بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

وفي تطور آخر، نقلت شبكة سي إن إن عن وكالة الأونروا قولها إن "إحدى شاحناتنا تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي أدى إلى مقتل أحد موظفينا".

وأضافت أن شقيق عامل الإغاثة قتل أيضا في الغارة الإسرائيلية على الشاحنة الأممية.

توقف عمل الدفاع المدني
وفي السياق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الاحتلال اعتقل 5 من عناصره واقتادهم إلى مكان مجهول.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها، مؤكدا أن عمل أطقم الدفاع المدني توقف كليا في محافظة الشمال وأن الوضع أصبح كارثيا هناك.

وأكد أن سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال القطاع هي تفريغ المربعات السكنية واحدا تلو الآخر.

وأضاف بصل أن المئات من المدنيين في جباليا تحت خطر شديد، إذ تعمد الاحتلال تدمير كتلة سكنية كبيرة، ويركز الآن على مراكز الإيواء في بيت لاهيا المتاخمة لمخيم جباليا.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه.

وبالنسبة للمستشفيات، قال الناطق باسم الدفاع المدني إن المستشفى الإندونيسي مغلق، وإن مستشفيي كمال عدوان والعودة محاصران، وكل من يحاول الدخول أو الخروج منهما يتم استهدافه.

وأضاف أن الاحتلال دمر المربعات المحيطة بمستشفى كمال عدوان وأغلق جميع الشوارع المؤدية إليه.

هذا، وقد أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات العائلات الفلسطينية على الخروج من مراكز الإيواء في شمال القطاع، تحت وطأة القصف، وخرجت هذه العائلات في ظروف مأساوية، لا تعرف إلى أين تتجه.

وبالتوازي مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال أعدادا من الرجال، بينما استشهد آخرون بينهم أطفال.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.-(الجزيرة)

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