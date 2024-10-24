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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من مخطط إسرائيلي لاستهداف الصحفيين بالميدان

10/24/2024 4:44:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن مخطط جديد يعدّه جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف عدد من الزملاء الصحفيين، الذين أدوا دورًا مهنيا وطنيا في تغطية حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني على مدار العام الماضي، خاصة في شمال قطاع غزة.


وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، " تأتي هذه التحذيرات في ظل مزاعم خطيرة أطلقها جيش الاحتلال حول 6 صحفيين من قناة الجزيرة في غزة، وزعمه أنهم يعملون كنشطاء عسكريين، ما يزيد المخاوف بشأن سلامة الصحفيين العاملين في الميدان ".
وأكدت النقابة أن الصحفيين الفلسطينيين، الذين حملوا راية الحقيقة، دفعوا أثمانًا باهظة لنقل جرائم الاحتلال إلى العالم.
وشهدت الفترة الماضية أكبر مجزرة اغتيالات بحق الصحفيين في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من كشف الحقيقة.
ودعت النقابة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة لفتح تحقيق في ادعاءات الاحتلال وإلى التدخل الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين وضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المتعمدة بحقهم وعائلاتهم، في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين من استمرار المجازر الممنهجة التي ترتكب بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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