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نتنياهو:“حزب الله” كان يجهز لـغزو إسرائيل

10/24/2024 4:44:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لوسائل إعلام فرنسية إنّ الدولة العبرية كشفت عن مخطط أعدّه“حزب الله” لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.


وقال نتنياهو لشبكتي“سي نيوز” و”أوروبا 1′′ إنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته بالدولة العبرية حركة“حماس” في هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.


وأضاف، وفقاً لترجمة فورية قدّمتها الشبكتان:“على بُعد مئة إلى مئتي متر من الحدود وجدنا أنفاقاً كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل. كان سيكون هجوماً أكبر حتى من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر”.


وتابع:“بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ. كانوا يخططون للقيام بغزو”.
وكان نتنياهو صرّح لصحيفة“لو فيغارو” الفرنسية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لـ“حزب الله”.


ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على لبنان، الشهر الماضي، قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن استشهاد 1,552 شخصاً على الأقل، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.-(أ ف ب)

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