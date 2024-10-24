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نتنياهو: حزب الله خطط لـغزو إسرائيل

10/24/2024 4:44:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل كشفت مخططا أعده حزب الله اللبناني لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.


وقال نتنياهو لشبكتي "سي نيوز" و"أوروبا 1′′ الفرنسيتين أمس الأربعاء إنه "لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته بإسرائيل حركة حماس في هجومها الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023′′.


وأوضح نتنياهو في تصريحاته "وجدنا أنفاقا كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل على بعد يتراوح ما بين 100 إلى 200 متر من الحدود، وكانوا يخططون للقيام بغزو بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ".


واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا الهجوم الذي أعد له حزب الله "كان سيكون هجوما أكبر حتى من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".


وكان نتنياهو صرّح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر بأن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لحزب الله.


ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على لبنان الشهر الماضي قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن استشهاد 1552 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.-(الفرنسية)

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