هاريس: ترمب فاشي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبّرت نائبة الرئيس الأميركي، المرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس خلال جلسة حوارية انتخابية نظمتها شبكة "سي إن إن" الأربعاء عن قناعتها بأنّ منافسها الجمهوري الرئيس السابق ترمب رجل "فاشي".
وقبل أقلّ من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، سأل المذيع في "سي إن إن" أندرسون كوبر نائبة الرئيس "هل تعتقدين أن دونالد ترمب فاشي؟"، فأجابت "أجل، أعتقد ذلك". وأضافت "أعتقد أيضا أنه يجب الوثوق بالأشخاص الذين يعرفونه جيّدا على هذا الصعيد".
وجرى هذا الحوار في إطار جلسة حوارية انتخابية من نوع "تاون هول" نظّمتها الشبكة الإخبارية في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة التي يعتبر الفوز فيها مفتاحا أساسيا لهاريس لنيل مفاتيح البيت الأبيض. وطُرح هذا السؤال على هاريس هذا الأسبوع بعد أن قال جون كيلي الذي كان يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب إنّ الملياردير الجمهوري رجل فاشي بكل ما للكلمة من معنى.
وبحسب كيلي فقد سبق لترمب أن قال إنّ الديكتاتور النازي أدولف هتلر "فعل أشياء جيّدة". وفي خطاب مقتضب ألقته في واشنطن الأربعاء، قالت هاريس إنّ ترمب يصبح "أكثر فأكثر غير متوازن" ويسعى خلف "السلطة المطلقة". وقالت نائبة الرئيس "إنّه لأمر مزعج للغاية وخطر للغاية أن يستذكر دونالد ترمب أدولف هتلر".
بدوره، يصف المرشح الجمهوري منافسته الديموقراطية بأنّها "فاشية"، لكنّه ينعتها أيضا بـ"الماركسية" و"الشيوعية".-(وكالات)
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