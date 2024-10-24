هاريس: ترمب فاشي

MENAFN - Alghad Newspaper)وقبل أقلّ من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، سأل المذيع في "سي إن إن" أندرسون كوبر نائبة الرئيس "هل تعتقدين أن دونالد ترمب فاشي؟"، فأجابت "أجل، أعتقد ذلك". وأضافت "أعتقد أيضا أنه يجب الوثوق بالأشخاص الذين يعرفونه جيّدا على هذا الصعيد".



وجرى هذا الحوار في إطار جلسة حوارية انتخابية من نوع "تاون هول" نظّمتها الشبكة الإخبارية في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة التي يعتبر الفوز فيها مفتاحا أساسيا لهاريس لنيل مفاتيح البيت الأبيض. وطُرح هذا السؤال على هاريس هذا الأسبوع بعد أن قال جون كيلي الذي كان يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب إنّ الملياردير الجمهوري رجل فاشي بكل ما للكلمة من معنى.



وبحسب كيلي فقد سبق لترمب أن قال إنّ الديكتاتور النازي أدولف هتلر "فعل أشياء جيّدة". وفي خطاب مقتضب ألقته في واشنطن الأربعاء، قالت هاريس إنّ ترمب يصبح "أكثر فأكثر غير متوازن" ويسعى خلف "السلطة المطلقة". وقالت نائبة الرئيس "إنّه لأمر مزعج للغاية وخطر للغاية أن يستذكر دونالد ترمب أدولف هتلر".



بدوره، يصف المرشح الجمهوري منافسته الديموقراطية بأنّها "فاشية"، لكنّه ينعتها أيضا بـ"الماركسية" و"الشيوعية".-(وكالات)