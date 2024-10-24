Thursday, 24 October 2024 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاريس: ترمب فاشي

10/24/2024 4:44:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبّرت نائبة الرئيس الأميركي، المرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس خلال جلسة حوارية انتخابية نظمتها شبكة "سي إن إن" الأربعاء عن قناعتها بأنّ منافسها الجمهوري الرئيس السابق ترمب رجل "فاشي".
وقبل أقلّ من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، سأل المذيع في "سي إن إن" أندرسون كوبر نائبة الرئيس "هل تعتقدين أن دونالد ترمب فاشي؟"، فأجابت "أجل، أعتقد ذلك". وأضافت "أعتقد أيضا أنه يجب الوثوق بالأشخاص الذين يعرفونه جيّدا على هذا الصعيد".


وجرى هذا الحوار في إطار جلسة حوارية انتخابية من نوع "تاون هول" نظّمتها الشبكة الإخبارية في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة التي يعتبر الفوز فيها مفتاحا أساسيا لهاريس لنيل مفاتيح البيت الأبيض. وطُرح هذا السؤال على هاريس هذا الأسبوع بعد أن قال جون كيلي الذي كان يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب إنّ الملياردير الجمهوري رجل فاشي بكل ما للكلمة من معنى.


وبحسب كيلي فقد سبق لترمب أن قال إنّ الديكتاتور النازي أدولف هتلر "فعل أشياء جيّدة". وفي خطاب مقتضب ألقته في واشنطن الأربعاء، قالت هاريس إنّ ترمب يصبح "أكثر فأكثر غير متوازن" ويسعى خلف "السلطة المطلقة". وقالت نائبة الرئيس "إنّه لأمر مزعج للغاية وخطر للغاية أن يستذكر دونالد ترمب أدولف هتلر".


بدوره، يصف المرشح الجمهوري منافسته الديموقراطية بأنّها "فاشية"، لكنّه ينعتها أيضا بـ"الماركسية" و"الشيوعية".-(وكالات)

MENAFN24102024000072011014ID1108814618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث