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الخطوط القطرية تعيد جدولة رحلاتها بين عمّان والدوحة وتعلّقها إلى العراق وإيران ولبنان

10/24/2024 4:44:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إجراء بعض التغييرات على رحلاتها بين عمّان والدوحة، اعتبارا من الأسبوع الحالي.


وأوضحت الخطوط القطرية عبر موقعها الإلكتروني أن تشغيل رحلاتها الجوية إلى عمّان، سيكون خلال ساعات النهار فقط.


ووفقا لبرنامج جدول الرحلات اليومية للخطوط الجوية القطرية بين عمّان والدوحة حاليا، هناك نحو 6 رحلات يومية خلال أوقات النهار، منها 3 رحلات ذهاب من الدوحة ومثلها عودة من عمّان.


ولجأت الخطوط القطرية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إعادة جدولة بعض رحلاتها التي كانت مبرمجة ليلا أو في ساعات الفجر، حيث قامت بإبلاغ المسافرين عبر هذه الرحلات بتغييرها إلى رحلات نهارية.


وفي هذا السياق، أعلنت الخطوط القطرية عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من العراق وإيران ولبنان، وذلك حتى إشعارٍ آخر، نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستستمر في مراقبة الأوضاع عن كثب، فضلاً عن توفير آخر ما يستجد من معلومات عند الحاجة.
وشددت على أن سلامة مسافريها تبقى دائماً على رأس أولوياتها.


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