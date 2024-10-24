خبير لبناني: دمار العدوان الإسرائيلي يضاهي أعنف الزلازل



جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع نمر الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت، بينما تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان من خلال غارات جوية مكثفة في عدة مناطق، ومحاولات توغل برية في قرى الجنوب، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.



**دمار غير مسبوق



وقال نمر إن "الدمار الهائل في بعض القرى والبلدات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي يوازي بضخامته الدمار الذي تحدثه زلازل عنيفة".



ولفت إلى أن "هناك بعض القرى والبلدات اللبنانية تم تدميرها بشكل كامل، كما أن بعض المناطق والأبنية تشهد ضربات إسرائيلية متتالية ما يؤدي إلى حدوث دمار كبير".



ومسترجعا خسائر الحروب السابقة، قال نمر: "بالرغم أن لبنان شهد كثيرا من الحروب، إلا أن حجم الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي المتواصل حاليا سيكون ضخماً وغير مسبوق (..)، لذلك فالمسؤولية ستكون كبيرة على عاتق الدولة".



وبحسب تقرير صدر الثلاثاء، عن إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية التابعة للحكومة اطلعت عليه الأناضول، فقد تعرض لبنان لنحو 11 ألف غارة إسرائيلية وقصف جوي ومدفعي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقد تسبب ذلك بأضرار واسعة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.



وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.



وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و546 قتيلا و11 ألفا و862 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.



ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.



** خبرة تركيا بالكوارث



الخبير اللبناني أوضح أن "وزير البيئة ناصر ياسين المسؤول عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ينصح بالتواصل مع الدول الصديقة التي لديها خبرة عالية في مجال مواجهة الكوارث، وخصوصا تركيا".



وأضاف أن "إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لديها خبرات واسعة وقوية واستثنائية، ولا بد أنها سترحب بتقديم المساعدة في حال تم التواصل معها بطريقة رسمية".



ومشيرا إلى جوانب من تلك الخبرات، قال نمر إن ذلك يتعلق "بإزالة الأنقاض، والتصرّف بالردميات، وتخطيط إعادة الإعمار، وتنفيذ أعمال البناء بفعالية وكفاءة".



وأكد أن الأمر "يتطلب الكثير من الوعي للاستفادة من خبرات الدول الصديقة في هذا المجال".



وكان الخبير اللبناني زار تركيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوبها في 6 فبراير/ شباط 2023، لدراسة الواقع الزلزالي في المناطق المنكوبة، واطلع على أعمال الإغاثة والتخطيط وإعادة الإعمار.



وبشأن تلك الزيارة، قال نمر: "خلال زيارتي لاحظت كفاءة عالية لدى السلطات التركية في التعامل مع نتائج الكارثة، وكيف جرى تأمين السكان المتأثرين بالزلزال ومساعدتهم".



وتابع: "بناء على ذلك أدعو للتواصل مع السلطات التركية والاستفادة من هذه الخبرات في مجال معالجة أضرار الكوارث".



الخبير اللبناني أضاف أن "حجم المنطقة التي تضررت بفعل زلزال تركيا أكبر من مساحة لبنان (..) لكنني تفاجأت بكفاءة وتوازن العمل بين كافة المناطق التي ضربها الزلزال، إضافة إلى إيواء المنكوبين واعادة الإعمار ومعالجة الأنقاض والردميات بطريقة فعالة وسريعة".



ومشيدا بتلك التجربة، اعتبر نمر أن "ثقة الأتراك ببلدهم وسلطاتهم كانت كبيرة جداً، الى حد أنهم فضّلوا انتظار انتهاء الدولة من تشييد الأبنية، بدلاً من أي جهة أخرى خاصة".

وعلل على ذلك بالقول: "لأن المواطنين الأتراك يعتبرون أن الأبنية التي تشيدها الدولة أكثر كفاءة، وأفضل مقاومة للزلازل مستقبلا".



وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.



وضرب الزلزال مساحة قدرها 120 ألف متر مربع، أودى بحياة 53 ألفا و537 شخصا، بينما أصيب 107 آلاف و213 آخرون، بينما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.



ولم تكن تجربة "آفاد" مع زلزال تركيا الأخيرة أو الوحيدة، بل كان لها دور بارز في إنقاذ ومساعدة المنكوبين جراء الإعصار الذي ضرب مدن الشرق الليبي في سبتمبر/ أيلول 2023، لا سيما مدينة درنة التي كانت الخاسر الأكبر جراء انهيار سدي المدينة.



آنذاك، قال نائب رئيس "آفاد"، حمزة طاش دلن، للأناضول إن فريق الإغاثة التركي كان أول فريق يصل مدينة درنة الليبية الأكثر تضررا من الفيضانات، وعمل على تنسيق أعمال الإغاثة مع الفرق الأخرى في المدينة المنكوبة.-(الأناضول)