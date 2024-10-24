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ترامب وهاريس .. من يتقدم قبل أيام من الانتخابات الأمريكية؟

10/24/2024 4:44:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع بقاء أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، حقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب تقدمًا طفيفًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الأربعاء.


وأجري الاستطلاع على 1500 ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، ووجد أن ترامب يتقدم على هاريس بنسبة 47% مقابل 45% بهامش خطأ يزيد أو ينقص 2.5 نقطة مئوية.


وأشار الاستطلاع إلى أن سلسلة من الإعلانات السلبية في الحملة وأداء المرشحين "قوضا" بعض الانطباعات الإيجابية عن هاريس التي فضلها الناخبون بعد أن حلت محل جو بايدن كمرشحة ديمقراطية في يوليو.
كما أعطى الناخبون هاريس (60 عاما) أسوأ تصنيف لعملها كنائبة للرئيس، حيث وافق 42% على أدائها ورفضه 54%.


من ناحية أخرى، أيد الناخبون سياسات ترامب لكنهم شككوا في استقراره وفي العديد من الصفات الشخصية. كما وسع تقدمه باعتباره المرشح الأكثر قدرة على التعامل مع الاقتصاد، حيث اختاره المزيد من الناخبين على حساب هاريس بنحو 12 نقطة، مقارنة بثماني نقاط في أغسطس.


كما تقدم ترامب البالغ من العمر 79 عامًا، والذي يعد حاليًا المرشح الأكبر سنًا لمنصب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، على هاريس أيضًا في التعامل مع قضية الهجرة.


لكن استطلاعا جديدا للرأي أجرته رويترز/إبسوس هذا الأسبوع أظهر أن هاريس تتقدم على الرئيس السابق بنسبة 46% مقابل 43% على المستوى الوطني.


وأظهر الاستطلاع الذي استمر ستة أيام وأغلق يوم الاثنين أن الناخبين لديهم رؤية قاتمة لحالة الاقتصاد والهجرة - وأنهم يفضلون بشكل عام نهج ترامب في هذه القضايا.


وقال نحو 70% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع إن تكاليف المعيشة لديهم تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما عبر 60% عن عدم رضاهم عن الاقتصاد، وقال 65% الشيء نفسه عن سياسة الهجرة.


حتى الآن، أدلى ما يقرب من 25 مليون ناخب بأصواتهم، إما من خلال التصويت المبكر شخصيًا أو عن طريق البريد، وفقًا لبيانات التتبع من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.- وكالات

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