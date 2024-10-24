رئاسة ترامب قد توجه ضربة قوية لاقتصاد ألمانيا المتعثر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من المتوقع أن تؤدي عودة دونالد ترامب
إلى الرئاسة الأمريكية إلى تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الألماني، الذي يعاني بالفعل من ضعف واضح.
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني (IW)، فإن فرض تعريفات جمركية تصل إلى 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة تصل إلى 1.5%.
وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على صادراتها الصناعية، قد تكون الأكثر تضرراً من حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا. دراسة معهد Ifo تظهر أن صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة 14.9%، في حين أن قطاعات مثل صناعة السيارات والأدوية ستتلقى ضربات قاسية.
إضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد الألماني بالفعل من ركود في النمو، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يعمق من أزمات الصناعات المحلية التي تعاني من ضعف في الاستثمار وزيادة في حالة عدم اليقين الاقتصادي.- رويترز
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