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رئاسة ترامب قد توجه ضربة قوية لاقتصاد ألمانيا المتعثر

10/24/2024 4:44:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من المتوقع أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية إلى تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الألماني، الذي يعاني بالفعل من ضعف واضح.

ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني (IW)، فإن فرض تعريفات جمركية تصل إلى 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة تصل إلى 1.5%.


وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على صادراتها الصناعية، قد تكون الأكثر تضرراً من حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا. دراسة معهد Ifo تظهر أن صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة 14.9%، في حين أن قطاعات مثل صناعة السيارات والأدوية ستتلقى ضربات قاسية.


إضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد الألماني بالفعل من ركود في النمو، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يعمق من أزمات الصناعات المحلية التي تعاني من ضعف في الاستثمار وزيادة في حالة عدم اليقين الاقتصادي.- رويترز

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