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الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا

10/24/2024 4:44:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بعد أكبر انخفاض يومي لها في 11 أسبوعاً، حيث أثرت عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة على الأسعار، كما قام المستثمرون بالبيع بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة.


تم تداول الذهب بالقرب من 2,720 دولاراً للأونصة بعد تراجعه من أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء، لينهي الجلسة بانخفاض قدره 1.2%. جاء التراجع في الوقت الذي أشار التحليل الفني إلى أن الارتفاع الأخير ربما كان قوياً للغاية، حيث أظهر مؤشر القوة النسبية على مدار 14 يوماً أن المعدن كان في منطقة ذروة الشراء.

واستمر الاتجاه الهبوطي مع تكبد السندات الأميركية المزيد من الخسائر، وسط توقعات بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في تخفيف السياسة النقدية. تميل العوائد المرتفعة وتكاليف الاقتراض الأعلى إلى الضغط على الذهب، لأنه لا يدر فوائد.


وسجل الذهب في وقت سابق يوم الأربعاء مستوى قياسياً جديداً بلغ 2,758.49 دولار للأونصة، مدفوعاً بالتقارب بين مرشحي الرئاسة الأميركية، ومخاطر جيوسياسية في الشرق الأوسط، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.


قفزت رهانات مديري الأموال على صعود الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 أعوام بعد ارتفاعات متتالية بعد تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.


تسود مخاوف من أن الانتخابات في أكبر اقتصاد في العالم قد تكون محل نزاع، وقد يستغرق تحديد الفائز بعض الوقت. كما يخشى المستثمرون من تصاعد الصراعات بين إسرائيل وإيران إلى حرب أوسع نطاقاً.


ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 30% هذا العام، مسجلاً أعلى مستوياته على التوالي، مع اشتداد الارتفاع في الشهرين الماضيين مع تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. كما أضاف مديرو الأموال القوة إلى ذلك الارتفاع، حيث عززت صناديق التحوط صافي مراكز الشراء في الذهب في الجلسات الأخيرة، كما أضاف المستثمرون إلى حيازات الصناديق المتداولة في البورصة.


وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 2720.63 دولار للأونصة في الساعة 7:41 صباحاً في سنغافورة. ولم يتغير مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري إلا قليلاً. كما ارتفع سعر الفضة والبلاتين والبلاديوم.- وكالات

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