البكار: إنشاء أكاديميات للطهي في 4 محافظات ينسجم مع التحديث الإقتصادي

MENAFN - Alghad Newspaper)واطلع الوزير على وذلك للإطلاع المراحل النهائية لإنشاء الأكاديمة المتميزة المتعلقة بتطوير البرامج التدريبية، تطوير البنية التحتية، تطوير وتحديث التجهيزات، وتدريب المدربين التي ستقدم مجموعة من البرامج المميزة في فنون الطهي والمهن المطلوبة في قطاع السياحة والفندقة بالتعاون مع كل من فريق المبادرات الملكية، وزارة السياحة و الآثار والأكاديمية الملكية لفنون الطهي.



كما اطلع البكار على البرامج التدريبية المتميزة حسب المعايير السويسرية وبما يخدم احتياجات القطاع الخاص من العمالة الماهرة والمؤهلة في قطاع فنون الطهي وقطاعي السياحة والفندقة، خاصة أنها ستقدم نوع جديد من التدريب النوعي لأبناء هذه المناطق.



وقال الوزير يأتي إنشاء هذه الأكاديمية ضمن المبادرة الملكية لتطوير فنون الطهي في 4 محافظات (جرش، مأدبا، العقبة، وإربد) والتي تنسجم مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وأولويات رؤية التحديث الإقتصادي.



ونوه البكار إلى أن إنجاز أكاديميتي جرش ومادبا سيكون الشهر المقبل وأكاديميتي العقبة واربد اللتين وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 50% سيتم إنجازهما في مهاية الربع الثاني من عام 2025.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الإستيعابية في كل أكاديمية حوالي (150) متدرب ومتدربة وبنسبة تشغيل للخريجين تصل إلى 90%، لافتا إلى أن هذه الأكاديميات ستقوم أيضا بتقديم البرامج التي تضمن تميز الخريجين من حيث المهارات الحيايتة، مهارات اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب، السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال.