البكار: إنشاء أكاديميات للطهي في 4 محافظات ينسجم مع التحديث الإقتصادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن جولاته الميدانية؛ تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/ وزير العمل الدكتور خالد البكار مجريات سير العمل والتجهيزات النهائية للأكاديمة المتميزة لفنون الطهي في محافظة جرش.
واطلع الوزير على وذلك للإطلاع المراحل النهائية لإنشاء الأكاديمة المتميزة المتعلقة بتطوير البرامج التدريبية، تطوير البنية التحتية، تطوير وتحديث التجهيزات، وتدريب المدربين التي ستقدم مجموعة من البرامج المميزة في فنون الطهي والمهن المطلوبة في قطاع السياحة والفندقة بالتعاون مع كل من فريق المبادرات الملكية، وزارة السياحة و الآثار والأكاديمية الملكية لفنون الطهي.
كما اطلع البكار على البرامج التدريبية المتميزة حسب المعايير السويسرية وبما يخدم احتياجات القطاع الخاص من العمالة الماهرة والمؤهلة في قطاع فنون الطهي وقطاعي السياحة والفندقة، خاصة أنها ستقدم نوع جديد من التدريب النوعي لأبناء هذه المناطق.
وقال الوزير يأتي إنشاء هذه الأكاديمية ضمن المبادرة الملكية لتطوير فنون الطهي في 4 محافظات (جرش، مأدبا، العقبة، وإربد) والتي تنسجم مع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وأولويات رؤية التحديث الإقتصادي.
ونوه البكار إلى أن إنجاز أكاديميتي جرش ومادبا سيكون الشهر المقبل وأكاديميتي العقبة واربد اللتين وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 50% سيتم إنجازهما في مهاية الربع الثاني من عام 2025.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الإستيعابية في كل أكاديمية حوالي (150) متدرب ومتدربة وبنسبة تشغيل للخريجين تصل إلى 90%، لافتا إلى أن هذه الأكاديميات ستقوم أيضا بتقديم البرامج التي تضمن تميز الخريجين من حيث المهارات الحيايتة، مهارات اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب، السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال.
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