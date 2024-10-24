توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها يوم الأربعاء، حيث قام التجار بتقييم التوترات في الشرق الأوسط وآفاق التوازنات في السوق حتى عام 2025.
وصل سعر برنت إلى نحو 76 دولاراً للبرميل،
في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 72 دولاراً.
وشهدت أسعار النفط تداولات متقلبة هذا الشهر
حيث يقوم التجار بتقييم مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط، الذي يضخ حوالي
ثلث الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى صورة مختلطة حول الطلب. بينما تراجع
استهلاك الخام في أكبر مستورد، الصين، حتى مع إضافة السلطات حوافز.
وكانت
هناك إشارات أقوى من الولايات المتحدة، حيث تعمل المصافي بمعدلات معالجة
أعلى مستوى لها في ست سنوات. كما يترقب المستثمرون الانتخابات الأميركية
المحتدمة التي ستُجرى الشهر المقبل.
أكدت
وكالة الطاقة الدولية أن المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إنتاج النفط في
الشرق الأوسط ومناطق أخرى يتم تعويضها بوفرة الإمدادات العالمية
قالت فاندانا هاري، مؤسسة "فاندا إنسايتس"
(Vanda Insights) في سنغافورة: "توترات الشرق الأوسط وآفاق الاقتصاد -
كبديل للطلب العالمي على النفط - هي المحركات الرئيسية". وأضافت: "لا يُظهر
أي منهما إشارات قوية في الوقت الحالي، وقد يستمر الخام في التحرك في نطاق
واسع حتى يتغير هذا الوضع".
من أجل حماية أنفسهم من مخاطر الارتفاع
المحتمل في الأسعار الناجم عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، يحتفظ
التجار بعدد قياسي من عقود الخيارات. وتجاوزت عقود خيارات برنت المفتوحة
هذا الأسبوع 4 ملايين عقد للمرة الأولى، وهو ما يعادل 4 مليارات برميل.
جاء الانخفاض المفاجئ للخام في منتصف
الأسبوع - عندما أغلق برنت بتراجع يزيد عن 1% - بعد أن أظهرت البيانات
ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 5 ملايين برميل. ومن المتوقع أن
تؤدي زيادة الإنتاج الأميركي إلى خلق فائض في عام 2025، بينما تقترب الطاقة
الاحتياطية في "أوبك+" من مستويات قياسية، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.- وكالات
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