توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

وصل سعر برنت إلى نحو 76 دولاراً للبرميل، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 72 دولاراً.



وشهدت أسعار النفط تداولات متقلبة هذا الشهر حيث يقوم التجار بتقييم مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط، الذي يضخ حوالي ثلث الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى صورة مختلطة حول الطلب. بينما تراجع استهلاك الخام في أكبر مستورد، الصين، حتى مع إضافة السلطات حوافز.

وكانت هناك إشارات أقوى من الولايات المتحدة، حيث تعمل المصافي بمعدلات معالجة أعلى مستوى لها في ست سنوات. كما يترقب المستثمرون الانتخابات الأميركية المحتدمة التي ستُجرى الشهر المقبل.



أكدت وكالة الطاقة الدولية أن المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إنتاج النفط في الشرق الأوسط ومناطق أخرى يتم تعويضها بوفرة الإمدادات العالمية

قالت فاندانا هاري، مؤسسة "فاندا إنسايتس" (Vanda Insights) في سنغافورة: "توترات الشرق الأوسط وآفاق الاقتصاد - كبديل للطلب العالمي على النفط - هي المحركات الرئيسية". وأضافت: "لا يُظهر أي منهما إشارات قوية في الوقت الحالي، وقد يستمر الخام في التحرك في نطاق واسع حتى يتغير هذا الوضع".



من أجل حماية أنفسهم من مخاطر الارتفاع المحتمل في الأسعار الناجم عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، يحتفظ التجار بعدد قياسي من عقود الخيارات. وتجاوزت عقود خيارات برنت المفتوحة هذا الأسبوع 4 ملايين عقد للمرة الأولى، وهو ما يعادل 4 مليارات برميل.



جاء الانخفاض المفاجئ للخام في منتصف الأسبوع - عندما أغلق برنت بتراجع يزيد عن 1% - بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 5 ملايين برميل. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج الأميركي إلى خلق فائض في عام 2025، بينما تقترب الطاقة الاحتياطية في "أوبك+" من مستويات قياسية، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.- وكالات

