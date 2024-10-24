بوتين يستغل بريكس بلس للخروج من العزلة

MENAFN - Alghad Newspaper) يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة بريكس التي تقام في قازان، ويشارك فيها نحو عشرين رئيس دولة، على أنها مؤشر على أن محاولات الغرب لعزل موسكو فشلت.



لكن مدير برنامج روسيا وأوروبا في معهد الولايات المتحدة للسلام دونالد جنسن يرى في مقابلة مع قناة "الحرة" أن بوتين يسعى لاستغلال ما أسماه بـ"تجمع بريكس بلس" لمواجهة العزلة الغربية.



ورفض جنسن تسمية بريكس بـ"التحالف". وقال إنه "رغم أن هناك قوى صاعدة في الدول الأعضاء، فإن هناك اختلافات كبيرة بين هذه الدول، مثل الاختلاف في المواقف تجاه الحرب في أوكرانيا".



وأضاف أن "الصورة الظاهرة لا تعكس بالضرورة الواقع، إذ تسعى روسيا لتكوين تحالفات تحتاجها في ظل الضغوط الغربية".



وتروج موسكو لمجموعة بريكس على أنها بديل لمنظمات دولية تقودها دول غربية مثل مجموعة السبع.



وأشار جنسن إلى أهمية التعامل بحذر مع التكتلات الجديدة، وعدم الخلط بين الأهداف المشتركة للأعضاء "كما يجب ألا نجمع كل هذه الدول في سلة واحدة".



وقال: "على سبيل المثال، الهند تسعى للحفاظ على استقلاليتها السياسية، مما يعني أن الانتماء إلى مثل هذه المجموعات لا يعني بالضرورة تحديا للغرب".



وأضاف أن "البرازيل أيضا دولة ديمقراطية وهي موجودة في الاجتماع ولها نظرة عن الحرب مختلفة عن نظرة بوتين أو الصين".



شُكلت مجموعة بريكس في 2009 مع أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين لكنها توسعت منذ ذلك الحين وانضمت اليها جنوب إفريقيا ومصر وإيران والإمارات وإثيوبيا.



ووفقا لتقرير نشره المعهد الأميركي لدراسات السلام، فقد تقدمت أكثرُ من 30 دولة بطلب رسمي أو أبدت اهتماما بالانضمام إلى مجموعة بريكس.



وأكد بوتين أن قمة بريكس ستناقش توسيع المجموعة خلال الاجتماع.



وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، طلبت في سبتمبر الماضي الانضمام إلى مجموعة بريكس.



بالتالي توجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى قازان الأربعاء حيث اجتمع مع بوتين الذي أشاد بعلاقات "بناءة وحسن جوار" مع أنقرة.



وتعليقا على هذه القمة، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن واشنطن تدير العلاقة والمنافسة مع الصين بمسؤولية وستواصل صدّ ما وصفه بالعدوان الروسي، في إشارة للحرب التي شنتها موسكو على جارتها أوكرانيا.



وفي هذا الإطار، قال جنسن إن "الولايات المتحدة لديها كثير من العلاقات والتحالفات البناءة مع كثير من الدول لكن في نفس الوقت كثير من الدول تريد أن تكون مستقلة في علاقاتها الخارجية وهذا من حقها. هذا اجتماع جديد لتعدد القطبية".



وأضاف أن "الولايات المتحدة تدرك مثل كثير من حلفائنا أنه يجب أن تكون مقاربة متطورة للعالم وأعتقد أننا ننجح".



لكن جنسن يرى في الوقت ذاته أنه "يجب مراقبة الأمور عن كثب لأن أدوات النفوذ تختلف، وروسيا تحاول أن يكون لديها نفوذ في المنطقة وأحرزت تقدما لكن أمامها طريق طويل لأن تقطعه"، وشدد على أن "كثير من هذه الدول لن تكون حليفة لديكتاتور مثل بوتين ولن تتعاطف معه".- وكالات