النشامى يتقدم 4 مراكز بتصنيف الفيفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم 4 مراكز دفعة واحدة ليصل للمركز 64 عالميا وبرصيد نقطي بلغ 1380.75 نقطة، في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" صباح الخميس.
وبقي "النشامى" في المركز التاسع على صعيد القارة الآسيوية، والثامن عربيا.
وكان المنتخب الوطني قد خسر في التوقف الدولي الأخير أمام منتخب
كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، قبل أن يعدل مساره ويتفوق على منتخب سلطنة عُمان برباعية نظيفة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
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