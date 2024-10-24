العقبة: الفايز يستقبل وزير الثقافة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

استقبل رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة، نايف حميدي الفايز في دار السلطة، الثقافة مصطفي الرواشدة والوفد المرافق له.



حيث تناول الحديث أثر الثقافة في حياة المجتمع الأردني والذي يعكس أهمية قصوى في تحقيق رؤية المملكة من خلال تعزيز مكانة الثقافة من النواحي الاجتماعية والتاريخية ،إضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة لتعزيز منهجية المعايير الوطنية وإعلاء شأنها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية ضمن إطار التشاركية ما بين مختلف الفئات كعاملٍ حاسم في بناء الأفراد وتشكيلهم للوعي الجمعيّ بما يؤثر بشكل كبير على المجتمعات بأسرها، إذ أن التثقيف ليس مجرد مجموعة من العادات والتقاليد والفنون فحسب بل هي الطريقة التي يفكر ويتصرف بها الأفراد والجماعات، وتشمل مجموعة من القيم والمعتقدات والممارسات التي تميز كل مجتمع عن غيره.



وأكد الفايز أن السلوكيات الاجتماعية تؤثر بثقافة السلوك المبني على القيم للأفراد والمجتمع بشكل عام بما يعزز مفاهيم القيم والتقاليد في كيفية تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض ومع المجتمع بأكمله وهذا ما يشجع على العمل الجماعي لرسم خريطة طريق واضحة تستمد من خلالها الهوية الإنسانية حسب تصنيفها والتي تتعلق بدور الجمهور للمحافظة على الإرث الحضاري والثقافي الذي نعتز به في بلدنا عبر التاريخ من خلال توفير الحماية والإنتماء وتطور المجتمعات بما تساهم الثقافة في تغيير المفاهيم المستقبلية والمعرفة والتكنولوجيا والممارسات في مجتمع متسامح يرقى به من خلال الثقافة والتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية من خلال نمط وأسلوب الحياة في تلك العناصر التي أتت نتيجة للجهد الإنساني العقلي والفكري بما يحيطها من معاني وأفكار واتجاهات ومعارف وعادات داخل البناء الثقافي وقبول الآخر والإندماج السياحي المعرفي لاستكشاف آفاق جديدة تكشف عن هوية المكان وعن تاريخ هذا الوطن من خلال تقديم المنتج التراثي لمنطقتنا .



من جهته قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن حماية التراث تستدعي إبراز دور الثقافة للتعامل مع العناصر الثقافية لتكون وعاءً نستمد منه عبق التاريخ وإحياء الرموز العريقة من خلال المتحف المتنقل الذي هو أحد مشاريع متحف الحياة البرلمانية للوصول لمناطق المملكة، وذلك عبر إتاحة الفرصة للمجتمع الأردني والسياح الأجانب للتعرّف على تاريخ المئة عام الأولى للدولة الأردنية بطريقة عرض تُحاكي قاعات العرض في متحف الحياة البرلمانية، وجاء الإشهار ضمن إحتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.