ترشيح Tecnotree Moments Platform لنيل جائزة أفضل مزود ابتكارات 5G في العام في Conecta Latam Panamá 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم ترشيح شركة Tecnotree الرائدة في أنظمة دعم الأعمال الرقمية، لنيل جائزة "أفضل مزود ابتكارات 5G في العام" في حفل جوائز Conecta Latam Panamá 2024 السنوي. يُسلط هذا الترشيح الضوء على Moments وGenai Agent for Social Commerce من Tecnotree، واللذين قد نجحا في تمكين شركة Global Hitss من إطلاق خدمات الرعاية الصحية B2B2X في المكسيك والخدمات الرقمية في إفريقيا.

بالتعويل على خدمات التجارة الصغيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية TM Forum الرقمية المفتوحة، تتيح Moments Platform إمكانية التكامل السلس مع مقدمي الرعاية الصحية الخارجيين، مما يحسن سبل الوصول إلى الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن ثَم توفير خدمات الاستشارة عن بُعد والمراقبة عن بُعد بالاعتماد على إنترنت الأشياء والتشخيص وإدارة معلومات البيانات الآمنة للمناطق النائية في كل أنحاء القارة. كما تتضمن المنصة Social Commerce Genai Agent لتمكين شركات الاتصالات (CSP) من تحقيق دخل من البيانات وتقديم الخدمات بدون واجهة تقليدية، ما يسهم في تبسيط التفاعلات البشرية الرقمية وبالتالي تسهيل الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.

صرحت Padma Ravichander، المدير التنفيذي لشركة Tecnotree، قائلة: "تمثل Moments Platform علامة فارقة على صعيد الاستفادة من قوة 5G والذكاء الاصطناعي لتوفير اتصال ذكي فاعل في الخدمات الحيوية عبر الصناعات المختلفة، وخاصةً الرعاية الصحية. وأود أن أشير إلى أن هذا الترشيح يعزز التزامنا بالابتكار وتقديم حلول متميزة من شأنها تقديم قيمة حقيقية شاملة تلبي الاحتياجات الفريدة للأسواق الناشئة". حازت Tecnotree Moments على إشادات في أربعة من تقييمات Gartner Hypecycles المتعلقة بالأسواق الرقمية لشركات الاتصالات (CSP) وإدارة منظومة الشركاء، كما كانت أحد المرشحين النهائيين في جوائز TM Forum Excellence ضمن فئة تسييل الشبكات في وقت سابق من هذا العام.

نبذة عن Tecnotree

تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية 5G إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل شركة Tecnotree المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، من ضمنها 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي، وهذا أدل دليل على التزام الشركة بالتميز وسعيها الدؤوب لتقديم تجارب وخدمات متميزة لكل من مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات التوزيع. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر شركة Tecnotree سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى، ثم إن شركة Tecnotree مدرجة في هلسنكي ناسداك (TEM1V). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني أو قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي – Linkedin I Facebook I Twitter

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