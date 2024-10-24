ترشيح Tecnotree Moments Platform لنيل جائزة أفضل مزود ابتكارات 5G في العام في Conecta Latam Panamá 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم ترشيح شركة Tecnotree الرائدة في أنظمة دعم الأعمال الرقمية، لنيل جائزة "أفضل مزود ابتكارات 5G في العام" في حفل جوائز Conecta Latam Panamá 2024 السنوي. يُسلط هذا الترشيح الضوء على Moments platform
وGenai Agent for Social Commerce من Tecnotree، واللذين قد نجحا في تمكين شركة Global Hitss من إطلاق خدمات الرعاية الصحية B2B2X في المكسيك والخدمات الرقمية في إفريقيا.
بالتعويل على خدمات التجارة الصغيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية TM Forum الرقمية المفتوحة، تتيح Moments Platform إمكانية التكامل السلس مع مقدمي الرعاية الصحية الخارجيين، مما يحسن سبل الوصول إلى الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن ثَم توفير خدمات الاستشارة عن بُعد والمراقبة عن بُعد بالاعتماد على إنترنت الأشياء والتشخيص وإدارة معلومات البيانات الآمنة للمناطق النائية في كل أنحاء القارة. كما تتضمن المنصة Social Commerce Genai Agent لتمكين شركات الاتصالات (CSP) من تحقيق دخل من البيانات وتقديم الخدمات بدون واجهة تقليدية، ما يسهم في تبسيط التفاعلات البشرية الرقمية وبالتالي تسهيل الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
صرحت Padma Ravichander، المدير التنفيذي لشركة Tecnotree، قائلة: "تمثل Moments Platform علامة فارقة على صعيد الاستفادة من قوة 5G والذكاء الاصطناعي لتوفير اتصال ذكي فاعل في الخدمات الحيوية عبر الصناعات المختلفة، وخاصةً الرعاية الصحية. وأود أن أشير إلى أن هذا الترشيح يعزز التزامنا بالابتكار وتقديم حلول متميزة من شأنها تقديم قيمة حقيقية شاملة تلبي الاحتياجات الفريدة للأسواق الناشئة". حازت Tecnotree Moments على إشادات في أربعة من تقييمات Gartner Hypecycles المتعلقة بالأسواق الرقمية لشركات الاتصالات (CSP) وإدارة منظومة الشركاء، كما كانت أحد المرشحين النهائيين في جوائز TM Forum Excellence ضمن فئة تسييل الشبكات في وقت سابق من هذا العام.
نبذة عن Tecnotree
تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية 5G إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل شركة Tecnotree المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، من ضمنها 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي، وهذا أدل دليل على التزام الشركة بالتميز وسعيها الدؤوب لتقديم تجارب وخدمات متميزة لكل من مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات التوزيع. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر شركة Tecnotree سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى، ثم إن شركة Tecnotree مدرجة في هلسنكي ناسداك (TEM1V). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني أو قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي – Linkedin I Facebook I Twitter
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