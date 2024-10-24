تم اختيار شركة Kinaxis كواحدة من أكثر الشركات مسؤولية في كندا من قِبل مجلة Newsweek

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حققت شركة .Kinaxis® In (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، أداءً قويًا في القائمة الافتتاحية لمجلة Newsweek لأكثر الشركات مسؤولية في كندا لعام 2025 . احتلت شركة البرمجيات التي تتخذ من أوتاوا مقرًا لها المرتبة 38 من بين 700 شركة تم تقييمها. يتم تقديم القائمة من قِبل Newsweek و.Statista Inc، وهي بوابة إحصائية رائدة عالميًا ومزود تصنيف للصناعة.

تأخذ الشركات الأكثر مسؤولية في كندا لعام 2025 في الاعتبار جميع الركائز الثلاث للاجتماع والمجتمع والحوكمة: البيئة والحوكمة الاجتماعية والحوكمة المؤسسية. كانت انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة هي الاعتبارات البيئية الرئيسية؛ وتم تحليل التنوع والإنصاف وسلامة العمل في الركيزة الاجتماعية؛ وكانت الشفافية والسلوك الأخلاقي من الموضوعات الرئيسية في الحوكمة.

قال John Sicard ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kinaxis : "يشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل Newsweek ". "نحن فخورون بالعمل الذي قمنا به للمساهمة في حل هذه القضايا الحرجة بالإضافة إلى التزامنا ببناء سلاسل التوريد المستدامة للمستقبل".

تساعد Kinaxis الشركات على كسر الحواجز وإدارة تعقيدات سلاسل التوريد العالمية من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي والتخطيط التعاوني واتخاذ القرارات السريعة باستخدام منصتها TMMaestro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنح المؤسسات القدرة على مواكبة التغييرات الجذرية في الصناعة واتخاذ خيارات أكثر استدامة.

كما يساعد حل سلسلة التوريد المستدامة من Kinaxis الشركات على تتبع انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاق 3 وفهم كيف يمكن للتغييرات في خطة سلسلة التوريد الخاصة بها أن تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على تلك الانبعاثات.

لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، ترجى زيارة Kinaxis .

حول Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، TMMaestro ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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