تم اختيار شركة Kinaxis كواحدة من أكثر الشركات مسؤولية في كندا من قِبل مجلة Newsweek

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حققت شركة .Kinaxis® In (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، أداءً قويًا في القائمة الافتتاحية لمجلة Newsweek لأكثر الشركات مسؤولية في كندا لعام 2025 . احتلت شركة البرمجيات التي تتخذ من أوتاوا مقرًا لها المرتبة 38 من بين 700 شركة تم تقييمها. يتم تقديم القائمة من قِبل Newsweek و.Statista Inc، وهي بوابة إحصائية رائدة عالميًا ومزود تصنيف للصناعة.
تأخذ الشركات الأكثر مسؤولية في كندا لعام 2025 في الاعتبار جميع الركائز الثلاث للاجتماع والمجتمع والحوكمة: البيئة والحوكمة الاجتماعية والحوكمة المؤسسية. كانت انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة هي الاعتبارات البيئية الرئيسية؛ وتم تحليل التنوع والإنصاف وسلامة العمل في الركيزة الاجتماعية؛ وكانت الشفافية والسلوك الأخلاقي من الموضوعات الرئيسية في الحوكمة.
قال John Sicard ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kinaxis : "يشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل Newsweek ". "نحن فخورون بالعمل الذي قمنا به للمساهمة في حل هذه القضايا الحرجة بالإضافة إلى التزامنا ببناء سلاسل التوريد المستدامة للمستقبل".
تساعد Kinaxis الشركات على كسر الحواجز وإدارة تعقيدات سلاسل التوريد العالمية من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي والتخطيط التعاوني واتخاذ القرارات السريعة باستخدام منصتها TMMaestro المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنح المؤسسات القدرة على مواكبة التغييرات الجذرية في الصناعة واتخاذ خيارات أكثر استدامة.
كما يساعد حل سلسلة التوريد المستدامة من Kinaxis الشركات على تتبع انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاق 3 وفهم كيف يمكن للتغييرات في خطة سلسلة التوريد الخاصة بها أن تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على تلك الانبعاثات.
لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها، ترجى زيارة Kinaxis .
حول Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، TMMaestro ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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