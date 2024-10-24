Lenovo تعلن عن مجموعة شاملة جديدة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي الهجينة في فعالية Global Tech World

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت شركة Lenovo الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا اليوم عن المرحلة التالية من رؤيتها للذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع، Smarter AI for All، في فعالية الابتكار العالمي السنوية للشركة، Tech World ، والتي عُقدت في سياتل، واشنطن. ولقد استعرضت Lenovo مجموعة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي وخدماته وأجهزته التي توفر التحول والعائد الملموس على الاستثمار للصناعات والشركات والأفراد في أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقنيات الجديدة الرئيسية.

استكمالاً لزخم العام الماضي ، تبنت Lenovo أيضًا الذكاء الاصطناعي الهجين كطريق للمضي قدمًا، لما يعد به من تكامل سلس وآمن بين السحابات الخاصة والعامة، والحلول الفردية والمؤسسية. تشمل التقنيات الجديدة التي تم الإعلان عنها إطلاق ميزة Hybrid AI Advantage للمؤسسات؛ وأحدث كمبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition ، ووكيل الذكاء الاصطناعي المحلي Lenovo AI Now ، ومنصة البرمجيات Lenovo Learning Zone ؛ وتقنية التبريد السائل من الجيل التالي Lenovo Neptune المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر استدامة؛ وإثباتات للمفاهيم التي تستعين بالذكاء الاصطناعي لتحقيق التأثير الاجتماعي المنشود .

بالتعاون مع مجتمع فريد من الشركاء والعملاء، أوضحت Lenovo كيف انتقل الذكاء الاصطناعي بشكل حاسم إلى ما هو أبعد من الإمكانات، وحقق نتائج أسفرت عن تغييرات كبرى. وتعمل ذخيرة Lenovo من الخبرة والبنية الأساسية والنظام البيئي المتطور والمترابط على إعادة تصور سير العمل وإطلاق العنان للإبداع وتحويل البيانات غير المنظمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

انضم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، السيد Yuanqing Yang إلى زملائه من رواد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD، الدكتورة Lisa Su؛ والرئيس التنفيذي لشركة Intel، السيد Pat Gelsinger؛ ومؤسس شركة Meta والرئيس التنفيذي لها، السيد Mark Zuckerberg؛ ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، السيد Satya Nadella؛ ومؤسس شركة NVIDIA والرئيس التنفيذي لها، السيد Jensen Huang؛ ورئيس شركة Qualcomm والرئيس التنفيذي لها، السيد Cristiano Amon.

وقال Yang: "بناءً على الإعلانات التي أصدرناها في مؤتمر Tech World العام الماضي، فقد نجحنا نجاحًا جوهريًا في تحقيق رؤيتنا للذكاء الاصطناعي الهجين للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. نحن نرى حقًا أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين نوعية حياة الأفراد وتوفير إنتاجية أعلى للمؤسسات، وتعمل Lenovo على جعل هذا التحول النموذجي أسرع وأكثر سهولة في الوصول إليه وأقوى اتصالاً وأكثر استدامة. إن استراتيجيتنا تتمثل في الجمع ما بين التصميم المعياري والتخصيص، حتى نتمكن من الاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء مع تصميم حلولنا خصوصًا لهم."

وقال الدكتور Tolga Kurtoglu، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Lenovo: "إن رؤيتنا للذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع، Smarter AI for All، والتي أصبحت الآن حقيقة واقعة، تعمل على إطلاق العنان للإمكانات البشرية. إن العامل المميز الرئيسي لدينا هو تكامل الذكاء الاصطناعي عبر مجموعتنا الكبيرة من الابتكارات، بدءًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي على الأجهزة وحتى هياكل الخوادم الأكثر كفاءة. وننضم في Lenovo أيضًا إلى شركائنا في التزام متواصل بالاستكشاف العلمي الدقيق، والذي يواصل رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي."

الذكاء الاصطناعي الهجين يوفر أقصى عائد على الاستثمار للشركات

كشف Yang ، في عرضه الرئيسي مع مؤسس شركة NVIDIA و رئيسها التنفيذي Jensen Huang ، عن ميزة Lenovo Hybrid AI Advantage لتمكين المنظمات من تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى نتائج بسرعة. انطلاقًا من الشراكة الموسعة التي تم الإعلان عنها في Tech World العام الماضي ، يتم تمكين Lenovo Hybrid AI Advantage مع NVIDIA من خلال التعاون بين الشركتين عبر مجموعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي الكاملة ويوفر الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أي مكان وبسرعة وسهولة.

يتضمن إطار عمل Lenovo Hybrid AI Advantage مكتبة Lenovo AI الجديدة، وهي مستودع شامل لقوالب الذكاء الاصطناعي الجاهزة للنشر والتي تسمح للشركات بتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التعقيد. تغطي مكتبة الذكاء الاصطناعي العديد من الصناعات ووظائف الأعمال، بما في ذلك التسويق وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتطوير المنتجات وخدمة العملاء.

ستتمكن تقنية Lenovo Neptune Water Cooling في الحقبة التالية من تشغيل الذكاء الاصطناعي بكفاءة على المقاييس كافة

تستمر Lenovo في التزامها الراسخ بتوفير بنية تحتية هجينة آمنة وفعالة في كل نقطة، من الحافة إلى السحابة، وتحديد معايير عمليات الحوسبة العالية الأداء والمستدامة (HPC).إن العائلة الجديدة من حلول ThinkSystem تقدم إزالة الحرارة بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، بما في ذلك في الخوادم التي تعمل على تعزيز الكفاءة لإتاحة الاستفادة من منصة NVIDIA Blackwell وNVIDIA GB200 في أي مؤسسة من أي حجم.

ولقد تم الآن طرح الجيل السادس من أنظمة التبريد السائل Neptune عبر النظام البيئي للشركاء لدى الشركة، ما يتيح للمؤسسات في كل مكان بناء وتشغيل الحوسبة المتسارعة للذكاء الاصطناعي التوليدي مع تقليل استهلاك الطاقة في مركز البيانات بنسبة تصل إلى 40%.

أجهزة الذكاء الاصطناعي والحلول والمفاهيم الأكثر تخصيصًا وإنتاجية وحماية

تتمتع Lenovo بتفرد مؤكد في تقديم نظام بيئي متنوع لقدرات الذكاء الاصطناعي الهجين عبر أوسع مجموعة ابتكارات في السوق ، التي تتنوع ما بين أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف الذكية، والواقع المختلط، والأجهزة اللوحية، وملحقات الأجهزة، والخوادم، وسُبل التخزين، والسحابة العامة/الخاصة. والآن، يوفر ضخ الذكاء الاصطناعي إمكانية التخصيص الفائق والإنتاجية الكثيفة والحماية غير المسبوقة لمعالجة البيانات لإفادة العمل والتعليم والاستخدام الشخصي.

اليوم، كشفت Lenovo عن الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الشخصي : من خلال دمج Lenovo للذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، تهدف إلى إدخال التغيير على طريقة عمل الأشخاص وتفاعلهم، وتبسيط العمليات، وتعزيز التعاون السلس، والتركيز على الأمان من الدرجة الأولى. تعكس الإعلانات الرئيسية في Tech World 2024 التزام Lenovo بتطوير التكنولوجيا الأكثر ذكاءً والتي تعمل على تحقيق تأثير مفيد وترتقي بتجربة المستخدم على نطاق عالمي.

قدمت الشركة Lenovo AI Now ، وكيل الذكاء الاصطناعي المحلي الذي يحول أجهزة الكمبيوتر إلى مساعدين شخصيين؛ وكذلك ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition ، الكمبيوتر المحمول الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للعمل الهجين؛ وأيضًا Lenovo Learning Zone ، وهي عبارة عن منصة برمجية تعليمية شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، عرضت Lenovo أدلة جديدة ومثيرة للمفاهيم مثل الابتكار ذي الاسم الرمزي Lenovo AI Buddy ، وهو وحدة تفاعلية مرئية، بالإضافة إلى عروض توضيحية للتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي لمحطات العمل و حل أمان الكمبيوتر الشخصي ThinkShield AI ، ما يدل على ريادتها في حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.

أعلنت شركة Motorola عن إطلاق تجارب Moto AI الجديدة في مرحلة الاختبار التجريبي، مع خطط لتوسيع دعوات الإصدار التجريبي تدريجيًا حتى نهاية العام. ومن خلال ذلك، تعمل الشركة على تحسين وتسهيل كل تفاعل عبر الهواتف الذكية من خلال ملخصات حسب الطلب للاتصالات الشخصية، والتعريف التلقائي لعناصر العمل، والمعلومات السياقية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمحتوى الملتقط، مثل الصور.

التنمية التي تركز على الإنسان والذكاء الاصطناعي الرائد من أجل المنفعة العامة

كشفت Lenovo عن تقنيات جديدة ومفاهيم مبتكرة مخصصة لتمكين الناس والحفاظ على التراث الثقافي وتحسين الحياة.

وقال Doug Fisher، كبير مسؤولي الأمن والذكاء الاصطناعي في Lenovo: "نحن نواصل الابتكار من دون المساس بقيمنا والتزامنا بخدمة مجتمعاتنا المتنوعة. ذلك أننا نجمع بين الأمان والذكاء الاصطناعي في كل لحظة، ونحرص على تقييم كل مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Lenovo لضمان إحراز خطى سريعة نحو مستقبل يعطي الأولوية للخصوصية والشفافية والمسؤولية."

لقد أطلقت Lenovo ابتكارها Alzheimer's Intelligenc ، هو أول رفيق افتراضي للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف، ويعمل باستخدام مجموعة بيانات مختارة من التجارب الحقيقية لتوفير الدعم المفيد للأشخاص الذين يواجهون تشخيصًا مرضيًا وخيمًا. يعتمد Alzheimer's Intelligence على مبادرة Lenovo "العمل من أجل البشرية " التي تُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المسؤول، أن تعمل على تضافر جهود البشر لتحقيق الصالح الاجتماعي العام. شاهد التفاعلات الأولية مع الصورة الرمزية هنا.

تم الترحيب بالرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة Yuanqing Yang على المسرح بحفاوة بالغة، لعرض حل اتصال جديد شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري، من خلال الجمع بين صور الذكاء الاصطناعي وتقنية تتبع العين والنماذج اللغوية الكبيرة.

أعلنت Lenovo وInCor، أكبر مستشفى للقلب في أمريكا اللاتينية، عن منصة الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب من الدرجة السريرية ، ما يجلب الذكاء الاصطناعي إلى جهاز إنترنت الأشياء الصغير القابل للارتداء للمراقبة في الوقت الفعلي.

تفضل بزيارة موقع Lenovo صفحة فعالية Tech World '24 ومجموعة المواد الصحفية لمزيد من المعلومات.

نبذة عن Lenovo

تعد Lenovo شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء كل يوم في 180 سوقًا. وتتمحور رؤية Lenovo الطموحة حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، وقد شيَّدت أسس نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة للذكاء الاصطناعي والمحسّنة له (أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) والبنية الأساسية (الخوادم وحلول التخزين والحوسبة العالية الأداء والبنى الأساسية المحددة بالبرمجيات) والبرامج والحلول والخدمات. إن الاستثمار المستمر لشركة Lenovo في الابتكار الذي يغير العالم يبني مستقبلًا أكثر إنصافًا وجدارة بالثقة وذكاءً للجميع في كل مكان. لقد تم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رمزها في HKSE: 992) (رمزها في ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة وقراءة آخر الأخبار على StoryHub لدينا.

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