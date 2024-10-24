Lenovo تعلن عن مجموعة شاملة جديدة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي الهجينة في فعالية Global Tech World

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت شركة Lenovo الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا اليوم عن المرحلة التالية من رؤيتها للذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع، Smarter AI for All، في فعالية الابتكار العالمي السنوية للشركة، Tech World ، والتي عُقدت في سياتل، واشنطن. ولقد استعرضت Lenovo مجموعة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي وخدماته وأجهزته التي توفر التحول والعائد الملموس على الاستثمار للصناعات والشركات والأفراد في أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقنيات الجديدة الرئيسية.
استكمالاً لزخم العام الماضي ، تبنت Lenovo أيضًا الذكاء الاصطناعي الهجين كطريق للمضي قدمًا، لما يعد به من تكامل سلس وآمن بين السحابات الخاصة والعامة، والحلول الفردية والمؤسسية. تشمل التقنيات الجديدة التي تم الإعلان عنها إطلاق ميزة Hybrid AI Advantage للمؤسسات؛ وأحدث كمبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition ، ووكيل الذكاء الاصطناعي المحلي Lenovo AI Now ، ومنصة البرمجيات Lenovo Learning Zone ؛ وتقنية التبريد السائل من الجيل التالي Lenovo Neptune المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر استدامة؛ وإثباتات للمفاهيم التي تستعين بالذكاء الاصطناعي لتحقيق التأثير الاجتماعي المنشود .
بالتعاون مع مجتمع فريد من الشركاء والعملاء، أوضحت Lenovo كيف انتقل الذكاء الاصطناعي بشكل حاسم إلى ما هو أبعد من الإمكانات، وحقق نتائج أسفرت عن تغييرات كبرى. وتعمل ذخيرة Lenovo من الخبرة والبنية الأساسية والنظام البيئي المتطور والمترابط على إعادة تصور سير العمل وإطلاق العنان للإبداع وتحويل البيانات غير المنظمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
انضم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، السيد Yuanqing Yang إلى زملائه من رواد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD، الدكتورة Lisa Su؛ والرئيس التنفيذي لشركة Intel، السيد Pat Gelsinger؛ ومؤسس شركة Meta والرئيس التنفيذي لها، السيد Mark Zuckerberg؛ ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، السيد Satya Nadella؛ ومؤسس شركة NVIDIA والرئيس التنفيذي لها، السيد Jensen Huang؛ ورئيس شركة Qualcomm والرئيس التنفيذي لها، السيد Cristiano Amon.
وقال Yang: "بناءً على الإعلانات التي أصدرناها في مؤتمر Tech World العام الماضي، فقد نجحنا نجاحًا جوهريًا في تحقيق رؤيتنا للذكاء الاصطناعي الهجين للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. نحن نرى حقًا أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين نوعية حياة الأفراد وتوفير إنتاجية أعلى للمؤسسات، وتعمل Lenovo على جعل هذا التحول النموذجي أسرع وأكثر سهولة في الوصول إليه وأقوى اتصالاً وأكثر استدامة. إن استراتيجيتنا تتمثل في الجمع ما بين التصميم المعياري والتخصيص، حتى نتمكن من الاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء مع تصميم حلولنا خصوصًا لهم."
وقال الدكتور Tolga Kurtoglu، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Lenovo: "إن رؤيتنا للذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً للجميع، Smarter AI for All، والتي أصبحت الآن حقيقة واقعة، تعمل على إطلاق العنان للإمكانات البشرية. إن العامل المميز الرئيسي لدينا هو تكامل الذكاء الاصطناعي عبر مجموعتنا الكبيرة من الابتكارات، بدءًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي على الأجهزة وحتى هياكل الخوادم الأكثر كفاءة. وننضم في Lenovo أيضًا إلى شركائنا في التزام متواصل بالاستكشاف العلمي الدقيق، والذي يواصل رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي."
الذكاء الاصطناعي الهجين يوفر أقصى عائد على الاستثمار للشركات
كشف Yang ، في عرضه الرئيسي مع مؤسس شركة NVIDIA و رئيسها التنفيذي Jensen Huang ، عن ميزة Lenovo Hybrid AI Advantage لتمكين المنظمات من تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى نتائج بسرعة. انطلاقًا من الشراكة الموسعة التي تم الإعلان عنها في Tech World العام الماضي ، يتم تمكين Lenovo Hybrid AI Advantage مع NVIDIA من خلال التعاون بين الشركتين عبر مجموعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي الكاملة ويوفر الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أي مكان وبسرعة وسهولة.
يتضمن إطار عمل Lenovo Hybrid AI Advantage مكتبة Lenovo AI الجديدة، وهي مستودع شامل لقوالب الذكاء الاصطناعي الجاهزة للنشر والتي تسمح للشركات بتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التعقيد. تغطي مكتبة الذكاء الاصطناعي العديد من الصناعات ووظائف الأعمال، بما في ذلك التسويق وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتطوير المنتجات وخدمة العملاء.
ستتمكن تقنية Lenovo Neptune Water Cooling في الحقبة التالية من تشغيل الذكاء الاصطناعي بكفاءة على المقاييس كافة
تستمر Lenovo في التزامها الراسخ بتوفير بنية تحتية هجينة آمنة وفعالة في كل نقطة، من الحافة إلى السحابة، وتحديد معايير عمليات الحوسبة العالية الأداء والمستدامة (HPC).إن العائلة الجديدة من حلول ThinkSystem تقدم إزالة الحرارة بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، بما في ذلك في الخوادم التي تعمل على تعزيز الكفاءة لإتاحة الاستفادة من منصة NVIDIA Blackwell وNVIDIA GB200 في أي مؤسسة من أي حجم.
ولقد تم الآن طرح الجيل السادس من أنظمة التبريد السائل Neptune عبر النظام البيئي للشركاء لدى الشركة، ما يتيح للمؤسسات في كل مكان بناء وتشغيل الحوسبة المتسارعة للذكاء الاصطناعي التوليدي مع تقليل استهلاك الطاقة في مركز البيانات بنسبة تصل إلى 40%.
أجهزة الذكاء الاصطناعي والحلول والمفاهيم الأكثر تخصيصًا وإنتاجية وحماية
تتمتع Lenovo بتفرد مؤكد في تقديم نظام بيئي متنوع لقدرات الذكاء الاصطناعي الهجين عبر أوسع مجموعة ابتكارات في السوق ، التي تتنوع ما بين أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف الذكية، والواقع المختلط، والأجهزة اللوحية، وملحقات الأجهزة، والخوادم، وسُبل التخزين، والسحابة العامة/الخاصة. والآن، يوفر ضخ الذكاء الاصطناعي إمكانية التخصيص الفائق والإنتاجية الكثيفة والحماية غير المسبوقة لمعالجة البيانات لإفادة العمل والتعليم والاستخدام الشخصي.
اليوم، كشفت Lenovo عن الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الشخصي : من خلال دمج Lenovo للذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، تهدف إلى إدخال التغيير على طريقة عمل الأشخاص وتفاعلهم، وتبسيط العمليات، وتعزيز التعاون السلس، والتركيز على الأمان من الدرجة الأولى. تعكس الإعلانات الرئيسية في Tech World 2024 التزام Lenovo بتطوير التكنولوجيا الأكثر ذكاءً والتي تعمل على تحقيق تأثير مفيد وترتقي بتجربة المستخدم على نطاق عالمي.
قدمت الشركة Lenovo AI Now ، وكيل الذكاء الاصطناعي المحلي الذي يحول أجهزة الكمبيوتر إلى مساعدين شخصيين؛ وكذلك ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition ، الكمبيوتر المحمول الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للعمل الهجين؛ وأيضًا Lenovo Learning Zone ، وهي عبارة عن منصة برمجية تعليمية شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، عرضت Lenovo أدلة جديدة ومثيرة للمفاهيم مثل الابتكار ذي الاسم الرمزي Lenovo AI Buddy ، وهو وحدة تفاعلية مرئية، بالإضافة إلى عروض توضيحية للتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي لمحطات العمل و حل أمان الكمبيوتر الشخصي ThinkShield AI ، ما يدل على ريادتها في حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.
أعلنت شركة Motorola عن إطلاق تجارب Moto AI الجديدة في مرحلة الاختبار التجريبي، مع خطط لتوسيع دعوات الإصدار التجريبي تدريجيًا حتى نهاية العام. ومن خلال ذلك، تعمل الشركة على تحسين وتسهيل كل تفاعل عبر الهواتف الذكية من خلال ملخصات حسب الطلب للاتصالات الشخصية، والتعريف التلقائي لعناصر العمل، والمعلومات السياقية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمحتوى الملتقط، مثل الصور.
التنمية التي تركز على الإنسان والذكاء الاصطناعي الرائد من أجل المنفعة العامة
كشفت Lenovo عن تقنيات جديدة ومفاهيم مبتكرة مخصصة لتمكين الناس والحفاظ على التراث الثقافي وتحسين الحياة.
وقال Doug Fisher، كبير مسؤولي الأمن والذكاء الاصطناعي في Lenovo: "نحن نواصل الابتكار من دون المساس بقيمنا والتزامنا بخدمة مجتمعاتنا المتنوعة. ذلك أننا نجمع بين الأمان والذكاء الاصطناعي في كل لحظة، ونحرص على تقييم كل مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Lenovo لضمان إحراز خطى سريعة نحو مستقبل يعطي الأولوية للخصوصية والشفافية والمسؤولية."
لقد أطلقت Lenovo ابتكارها Alzheimer's Intelligenc ، هو أول رفيق افتراضي للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف، ويعمل باستخدام مجموعة بيانات مختارة من التجارب الحقيقية لتوفير الدعم المفيد للأشخاص الذين يواجهون تشخيصًا مرضيًا وخيمًا. يعتمد Alzheimer's Intelligence على مبادرة Lenovo "العمل من أجل البشرية " التي تُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المسؤول، أن تعمل على تضافر جهود البشر لتحقيق الصالح الاجتماعي العام. شاهد التفاعلات الأولية مع الصورة الرمزية هنا.
تم الترحيب بالرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة Yuanqing Yang على المسرح بحفاوة بالغة، لعرض حل اتصال جديد شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري، من خلال الجمع بين صور الذكاء الاصطناعي وتقنية تتبع العين والنماذج اللغوية الكبيرة.
أعلنت Lenovo وInCor، أكبر مستشفى للقلب في أمريكا اللاتينية، عن منصة الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب من الدرجة السريرية ، ما يجلب الذكاء الاصطناعي إلى جهاز إنترنت الأشياء الصغير القابل للارتداء للمراقبة في الوقت الفعلي.
تفضل بزيارة موقع Lenovo صفحة فعالية Tech World '24 ومجموعة المواد الصحفية لمزيد من المعلومات.
نبذة عن Lenovo
تعد Lenovo شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء كل يوم في 180 سوقًا. وتتمحور رؤية Lenovo الطموحة حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، وقد شيَّدت أسس نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة للذكاء الاصطناعي والمحسّنة له (أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) والبنية الأساسية (الخوادم وحلول التخزين والحوسبة العالية الأداء والبنى الأساسية المحددة بالبرمجيات) والبرامج والحلول والخدمات. إن الاستثمار المستمر لشركة Lenovo في الابتكار الذي يغير العالم يبني مستقبلًا أكثر إنصافًا وجدارة بالثقة وذكاءً للجميع في كل مكان. لقد تم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رمزها في HKSE: 992) (رمزها في ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة وقراءة آخر الأخبار على StoryHub لدينا.
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