Canva تعزز أدوات الذكاء الاصطناعي ومكان العمل من خلال تقديم Dream Lab وترقيات كبيرة في Visual Suite

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--كشفت اليوم منصة Canva، منصة التواصل المرئي الشاملة والوحيدة في العالم، عن مجموعة من المنتجات والميزات الجديدة التي تم إعدادها لإحداث تغيير جذري في طريقة تصميم الأشخاص في العمل وخارجه. يتزامن هذا الإعلان مع وصول Canva إلى الإنجاز الرئيسي المتمثل في 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، بزيادة قدرها أكثر من 115 مليون مستخدم على مدار العامين الماضيين، حيث تصل إيرادات الشركة السنوية أيضًا إلى 2.5 مليار دولار.
تقدم أحدث ابتكارات Canva، بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة القوية من Leonardo، والتي استحوذت عليها Canva مؤخرًا، إمكانيات مثيرة للعمل بشكل أكثر ذكاءً، والتعاون بشكل أفضل، وإنشاء محتوى مرئي مذهل. يُمكِّن إطلاق Dream Lab الفرق في جميع الصناعات والمهن من إطلاق روافع جديدة للإبداع ودقة التصميم والكفاءة في عملهم.
كما شاركت الشركة أنه بعد خمسة أشهر من تقديم Canva Enterprise -اشتراك Canva للمؤسسات الكبيرة- بدأ قادة الصناعة مثل NYSE وAtlassian وHP وSnowflake وRay White وDHL Express وTecnocasa، وDocusign في الاستفادة من العرض لتبسيط إنشاء المحتوى في مؤسساتهم وتوسيع نطاق علامتهم التجارية.
مع توسع نطاق Canva عبر أماكن العمل، تشهد المنصة نموًا هائلاً، مع إنشاء أكثر من 30 مليار تصميم حتى الآن، بمعدل ملحوظ يتجاوز 300 تصميم جديد كل ثانية. كما قام المستخدمون من أكثر من 190 دولة بصياغة أكثر من 2.5 مليار عرض تقديمي و500 مليون وثيقة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Canva بشكل كبير، مع أكثر من 10 مليارات استخدام حتى الآن.
قالت Melanie Perkins، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Canva: "نحن متحمسون للغاية لتمكين أكثر من 200 مليون شخص في كل بلد تقريبًا في جميع أنحاء العالم. قالت Melanie Perkins، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Canva: "بداية من أكثر من 95% من شركات Fortune 500، وصولاً إلى ملايين الشركات الصغيرة والفصول الدراسية والمنظمات غير الربحية، إنه بالتأكيد إنجاز مثير ولكننا نشعر أننا ما زلنا لم نقطع سوى 1% فقط من الطريق". "بينما نضاعف من تمكين الجميع من تحويل أفكارهم إلى تصاميم، نقدم العشرات من الميزات الجديدة عبر Visual Suite عند تقاطع الإبداع والإنتاجية. من التصاميم الأكثر تفاعلية إلى مجموعة من الترقيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، نأمل أن تساعد هذه الميزات الجديدة مجتمعنا على مواصلة تحقيق أهدافه".
نقدّم لكم Dream Lab المدعوم من Leonardo
بعد ثلاثة أشهر فقط من استحواذ Canva على Leonardo، قدمت الشركة Dream Lab - أداة ذكاء اصطناعي توليدية قوية مصممة لتحويل أي فكرة من وصف نصي بسيط إلى صور ورسومات ديناميكية للغاية. بفضل نموذج Phoenix الأساسي المتقدم من Leonardo، تعزز Dream Lab قدرات Canva في إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات تعمل على تحويل جوهر الفكرة بسهولة إلى مخرجات نابضة بالحياة بشكل مذهل بطرق غير مسبوقة. وسيتضمن ذلك:
توليد اختلافات متعددة في أكثر من 15 نمطًا مختلفًا بما في ذلك العروض ثلاثية الأبعاد والرسوم التوضيحية
استخدام صورة موجودة كمرجع للأسلوب للتأثير على الناتج بشكل أكثر دقة، وفتح إمكانيات مثل إنشاء صور مخزنة بأسلوب شركتك
إنشاء صور معقدة متعددة الموضوعات وصور واقعية
تعاونت Canva مع Leonardo لتقديم قدرات ذكاء اصطناعي أكثر قوة للمحترفين المبدعين. يثق الملايين من المستخدمين، من منشئي المحتوى إلى المصممين والمهندسين المعماريين ومخرجي الأفلام المحترفين، في Leonardo لجودتها ومرونتها المتطورة. تعزز Dream Lab دقة المخرجات من Magic Studio سهل الاستخدام من Canva. وفي الوقت نفسه، تؤكد Canva التزامها بالاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال ضمان دعم Dream Lab بواسطة Canva Shield، وهو النهج الصارم والرائد في الصناعة للشركة فيما يتعلق بالثقة والسلامة في مجال الذكاء الاصطناعي.
من خلال الجمع بين إنشاء الصور المكثف ومكتبة المحتوى التي تضم أكثر من 100 مليون صورة في Canva، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مصدر لا نهاية له من المحتوى، مما يضمن حصولهم دائمًا على الصورة المثالية لأي تصميم. على سبيل المثال، يمكن للمخرجين الفنيين إنشاء مخططات قصص كاملة، ويمكن لرواد الأعمال تجربة نماذج تجريبية مختلفة للمنتجات، ويمكن لفرق التسويق إنشاء أصول حملة على العلامة التجارية بسرعة، ويمكن للمعلمين صياغة مواد تعليمية جذابة، كل ذلك بثقة وأمان.
كشف النقاب عن العشرات من الميزات الجديدة عبر Visual Suite من Canva
منذ ظهورها لأول مرة، أعادت مجموعة Canva Visual Suite، التي تتضمن المستندات واللوحات البيضاء ومواقع الويب والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو، تصور كيفية تعاون الفرق وتحويل إنشاء المحتوى من خلال دمج كل قدرة على التصميم وأداة مكان العمل في منصة واحدة سلسة. في غضون عامين فقط منذ إطلاقه في حدث Canva Create الافتتاحي لـ Canva، وصل البرنامج إلى العديد من المعالم الرئيسية.
تم إنشاء 2.5 مليار عرض تقديمي؛ بمعدل أكثر من 1,500 كل دقيقة
تم إنشاء 1.5 مليار مقطع فيديو؛ وأكثر من 1,000 مقطع فيديو كل دقيقة
تم إنشاء 500 مليون مستند؛ بمعدل 650 مستندًا كل دقيقة
تم إنشاء ما يقرب من 80 مليون موقع على شبكة الإنترنت؛ بمعدل 50 موقعًا كل دقيقة
تم إنشاء 240 مليون لوحة بيضاء؛ وهي الآن أسرع المنتجات نموًا، حيث تضاعف استخدامها هذا العام
تكشف Canva اليوم عن عدد كبير من الميزات الجديدة والقادمة بناءً على أهم الطلبات من مجتمعها. من المزيد من التفاعل إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المحدثة في المستندات واللوحات البيضاء وأكثر من ذلك، تم إعداد هذه التحسينات لجعل العمل أكثر سلاسة:
لوحات بيضاء أكثر ذكاءً: الفرز والتلخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى "ملاحظات التفاعل" التفاعلية لمساعدة زملاء الفريق في التصويت على الأفكار في الوقت الفعلي.
الكتابة السحرية الأكثر بديهية: وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة بما في ذلك إنشاء النص السياقي للحصول على إخراج أكثر دقة وأوامر بنقرة واحدة لتحسين النص الذي تم إنشاؤه.
قدرات الفيديو السهلة: تأثيرات الرسوم المتحركة المتقدمة والتسميات التوضيحية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والتي يمكن مطابقتها مع نمط العلامة التجارية لتوفير ساعات من العمل اليدوي.
المزيد من العروض التقديمية التفاعلية: أنواع مخططات تفاعلية جديدة وتأثيرات رسوم متحركة متقدمة لتعزيز المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة أرقام الصفحات التلقائية بنقرة واحدة.
سرد قصص البيانات الموسعة: قم بإدخال أنواع جديدة من المخططات مثل مخططات المساحات ومخططات الرادار ومخططات التسلسل الهرمي والمخططات الإحصائية.
تقديم نماذج تجريبية مخصصة: حوّل الصور إلى قوالب نموذجية احترافية تحمل العلامة التجارية بنقرة واحدة.
إطلاق الاستطلاعات والاختبارات لأول مرة: قم بإنشاء استطلاعات رأي واختبارات بسيطة وقابلة للتخصيص مباشرة في المحرر.
التكاملات القوية: يمكنك الوصول إلى تصميمات Canva والتعاون عليها مباشرةً داخل Google Workspace عبر Gmail وGoogle Drive والتقويم والمستندات والمزيد.
عرض محتوى موسع من خلال المزيد من الأصول ذات المستوى العالمي
وسعت Canva عرض المحتوى الخاص بها بسرعة من خلال دمج الأصول المتميزة من القوى الإبداعية مثل Artlist وpocstock. يقدم هذا التوسع مجموعة واسعة من القوالب الجديدة وأصول الفيديو والتصوير الفوتوغرافي للمخزون والمزيد، مما يتيح إنشاء محتوى متميز وعالمي المستوى في مكان واحد.
تكامل قائمة الفن: من خلال مكتبة الفيديو المتميزة Artlist، تقدم Canva الآن أصولاً موسيقية وفيديوهات سينمائية من أفضل الفنانين في الصناعة
تعزيز التمثيل الشامل مع pocstock: تعزز Canva التزامها بالتنوع من خلال تقديم مجموعة المحتوى pocstock. تتيح هذه الشراكة لمستخدمي الباقات المدفوعة الوصول إلى 150 ألف صورة، مما يتيح لهم إنشاء محتوى يعكس عالمًا شاملاً بشكل أفضل.
مجموعات العمل لعدد أكبر من الجمهور
بعد الإطلاق الناجح لمجموعات عمل Canva في شهر مايو، تعمل Canva على توسيع عروضها لتمكين المعلمين والطلاب وأصحاب الأعمال الصغيرة من الحصول على أدوات وموارد لا غنى عنها مصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتهم في مجال الاتصال المرئي. لقد تم استخدام مجموعات العمل الأولية، التي تم تقديمها لقطاعات المبيعات والتسويق والموارد البشرية والإبداع، أكثر من مليون مرة على مستوى العالم.
مجموعات العمل لأصحاب الأعمال الصغيرة: مجموعات العمل العامة التي تتضمن كتيبات التشغيل والقوالب القابلة للتخصيص والموارد التنظيمية والتطبيقات لدعم الجوانب المختلفة لإدارة الأعمال.
مجموعات العمل للمعلمين: مجموعة واسعة من القوالب والموارد التي تركز على التعليم لمواجهة التحديات الرئيسية، وتحديث خطط الدروس، وإدارة أعباء العمل، وتشجيع الإبداع بناءً على تجارب العالم الحقيقي.
مجموعات العمل للطلاب: قوالب ونصائح وأدوات لتحسين الواجبات المنزلية وتنظيم الدراسات ورفع مستوى العروض التقديمية للمشاريع اللامنهجية.
تعمل Canva على بناء جيل جديد من برامج مكان العمل سهلة الاستخدام والتي تلبي كل احتياجات التصميم والتعاون للمحترفين في مختلف الصناعات. من خلال التوسع والتحديث المستمرين لمجموعات العمل الخاصة بها، تضمن Canva أن مجتمعها المتنوع من المستخدمين لديه حل سريع وسهل ومجاني يحتاجونه لتحقيق أهدافهم.
حول Canva
تم إطلاق Canva في عام 2013، وهي عبارة عن منصة مجانية للاتصالات المرئية والتعاون عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين الجميع في العالم من التصميم. تتميز بواجهة مستخدم بسيطة تعمل بالسحب والإفلات ومجموعة واسعة من القوالب التي تتراوح من العروض التقديمية والمستندات ومواقع الويب ورسومات الوسائط الاجتماعية والملصقات والملابس إلى مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة من الخطوط والصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو والمقاطع الصوتية، ويمكن لأي شخص أن يأخذ فكرة ويصنع شيئًا جميلاً. .
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