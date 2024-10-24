Canva تعزز أدوات الذكاء الاصطناعي ومكان العمل من خلال تقديم Dream Lab وترقيات كبيرة في Visual Suite

(BUSINESS WIRE )--كشفت اليوم منصة Canva، منصة التواصل المرئي الشاملة والوحيدة في العالم، عن مجموعة من المنتجات والميزات الجديدة التي تم إعدادها لإحداث تغيير جذري في طريقة تصميم الأشخاص في العمل وخارجه. يتزامن هذا الإعلان مع وصول Canva إلى الإنجاز الرئيسي المتمثل في 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، بزيادة قدرها أكثر من 115 مليون مستخدم على مدار العامين الماضيين، حيث تصل إيرادات الشركة السنوية أيضًا إلى 2.5 مليار دولار.

تقدم أحدث ابتكارات Canva، بما في ذلك تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة القوية من Leonardo، والتي استحوذت عليها Canva مؤخرًا، إمكانيات مثيرة للعمل بشكل أكثر ذكاءً، والتعاون بشكل أفضل، وإنشاء محتوى مرئي مذهل. يُمكِّن إطلاق Dream Lab الفرق في جميع الصناعات والمهن من إطلاق روافع جديدة للإبداع ودقة التصميم والكفاءة في عملهم.

كما شاركت الشركة أنه بعد خمسة أشهر من تقديم Canva Enterprise -اشتراك Canva للمؤسسات الكبيرة- بدأ قادة الصناعة مثل NYSE وAtlassian وHP وSnowflake وRay White وDHL Express وTecnocasa، وDocusign في الاستفادة من العرض لتبسيط إنشاء المحتوى في مؤسساتهم وتوسيع نطاق علامتهم التجارية.

مع توسع نطاق Canva عبر أماكن العمل، تشهد المنصة نموًا هائلاً، مع إنشاء أكثر من 30 مليار تصميم حتى الآن، بمعدل ملحوظ يتجاوز 300 تصميم جديد كل ثانية. كما قام المستخدمون من أكثر من 190 دولة بصياغة أكثر من 2.5 مليار عرض تقديمي و500 مليون وثيقة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Canva بشكل كبير، مع أكثر من 10 مليارات استخدام حتى الآن.

قالت Melanie Perkins، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Canva: "نحن متحمسون للغاية لتمكين أكثر من 200 مليون شخص في كل بلد تقريبًا في جميع أنحاء العالم. قالت Melanie Perkins، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Canva: "بداية من أكثر من 95% من شركات Fortune 500، وصولاً إلى ملايين الشركات الصغيرة والفصول الدراسية والمنظمات غير الربحية، إنه بالتأكيد إنجاز مثير ولكننا نشعر أننا ما زلنا لم نقطع سوى 1% فقط من الطريق". "بينما نضاعف من تمكين الجميع من تحويل أفكارهم إلى تصاميم، نقدم العشرات من الميزات الجديدة عبر Visual Suite عند تقاطع الإبداع والإنتاجية. من التصاميم الأكثر تفاعلية إلى مجموعة من الترقيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، نأمل أن تساعد هذه الميزات الجديدة مجتمعنا على مواصلة تحقيق أهدافه".

نقدّم لكم Dream Lab المدعوم من Leonardo‏

بعد ثلاثة أشهر فقط من استحواذ Canva على Leonardo، قدمت الشركة Dream Lab - أداة ذكاء اصطناعي توليدية قوية مصممة لتحويل أي فكرة من وصف نصي بسيط إلى صور ورسومات ديناميكية للغاية. بفضل نموذج Phoenix الأساسي المتقدم من Leonardo، تعزز Dream Lab قدرات Canva في إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات تعمل على تحويل جوهر الفكرة بسهولة إلى مخرجات نابضة بالحياة بشكل مذهل بطرق غير مسبوقة. وسيتضمن ذلك:



توليد اختلافات متعددة في أكثر من 15 نمطًا مختلفًا بما في ذلك العروض ثلاثية الأبعاد والرسوم التوضيحية

استخدام صورة موجودة كمرجع للأسلوب للتأثير على الناتج بشكل أكثر دقة، وفتح إمكانيات مثل إنشاء صور مخزنة بأسلوب شركتك إنشاء صور معقدة متعددة الموضوعات وصور واقعية

تعاونت Canva مع Leonardo لتقديم قدرات ذكاء اصطناعي أكثر قوة للمحترفين المبدعين. يثق الملايين من المستخدمين، من منشئي المحتوى إلى المصممين والمهندسين المعماريين ومخرجي الأفلام المحترفين، في Leonardo لجودتها ومرونتها المتطورة. تعزز Dream Lab دقة المخرجات من Magic Studio سهل الاستخدام من Canva. وفي الوقت نفسه، تؤكد Canva التزامها بالاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال ضمان دعم Dream Lab بواسطة Canva Shield، وهو النهج الصارم والرائد في الصناعة للشركة فيما يتعلق بالثقة والسلامة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من خلال الجمع بين إنشاء الصور المكثف ومكتبة المحتوى التي تضم أكثر من 100 مليون صورة في Canva، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مصدر لا نهاية له من المحتوى، مما يضمن حصولهم دائمًا على الصورة المثالية لأي تصميم. على سبيل المثال، يمكن للمخرجين الفنيين إنشاء مخططات قصص كاملة، ويمكن لرواد الأعمال تجربة نماذج تجريبية مختلفة للمنتجات، ويمكن لفرق التسويق إنشاء أصول حملة على العلامة التجارية بسرعة، ويمكن للمعلمين صياغة مواد تعليمية جذابة، كل ذلك بثقة وأمان.

كشف النقاب عن العشرات من الميزات الجديدة عبر Visual Suite من Canva

منذ ظهورها لأول مرة، أعادت مجموعة Canva Visual Suite، التي تتضمن المستندات واللوحات البيضاء ومواقع الويب والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو، تصور كيفية تعاون الفرق وتحويل إنشاء المحتوى من خلال دمج كل قدرة على التصميم وأداة مكان العمل في منصة واحدة سلسة. في غضون عامين فقط منذ إطلاقه في حدث Canva Create الافتتاحي لـ Canva، وصل البرنامج إلى العديد من المعالم الرئيسية.



تم إنشاء 2.5 مليار عرض تقديمي؛ بمعدل أكثر من 1,500 كل دقيقة

تم إنشاء 1.5 مليار مقطع فيديو؛ وأكثر من 1,000 مقطع فيديو كل دقيقة

تم إنشاء 500 مليون مستند؛ بمعدل 650 مستندًا كل دقيقة

تم إنشاء ما يقرب من 80 مليون موقع على شبكة الإنترنت؛ بمعدل 50 موقعًا كل دقيقة تم إنشاء 240 مليون لوحة بيضاء؛ وهي الآن أسرع المنتجات نموًا، حيث تضاعف استخدامها هذا العام

تكشف Canva اليوم عن عدد كبير من الميزات الجديدة والقادمة بناءً على أهم الطلبات من مجتمعها. من المزيد من التفاعل إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المحدثة في المستندات واللوحات البيضاء وأكثر من ذلك، تم إعداد هذه التحسينات لجعل العمل أكثر سلاسة:



لوحات بيضاء أكثر ذكاءً: الفرز والتلخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى "ملاحظات التفاعل" التفاعلية لمساعدة زملاء الفريق في التصويت على الأفكار في الوقت الفعلي.

الكتابة السحرية الأكثر بديهية: وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة بما في ذلك إنشاء النص السياقي للحصول على إخراج أكثر دقة وأوامر بنقرة واحدة لتحسين النص الذي تم إنشاؤه.

قدرات الفيديو السهلة: تأثيرات الرسوم المتحركة المتقدمة والتسميات التوضيحية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والتي يمكن مطابقتها مع نمط العلامة التجارية لتوفير ساعات من العمل اليدوي.

المزيد من العروض التقديمية التفاعلية: أنواع مخططات تفاعلية جديدة وتأثيرات رسوم متحركة متقدمة لتعزيز المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة أرقام الصفحات التلقائية بنقرة واحدة.

سرد قصص البيانات الموسعة: قم بإدخال أنواع جديدة من المخططات مثل مخططات المساحات ومخططات الرادار ومخططات التسلسل الهرمي والمخططات الإحصائية.

تقديم نماذج تجريبية مخصصة: حوّل الصور إلى قوالب نموذجية احترافية تحمل العلامة التجارية بنقرة واحدة.

إطلاق الاستطلاعات والاختبارات لأول مرة: قم بإنشاء استطلاعات رأي واختبارات بسيطة وقابلة للتخصيص مباشرة في المحرر. التكاملات القوية: يمكنك الوصول إلى تصميمات Canva والتعاون عليها مباشرةً داخل Google Workspace عبر Gmail وGoogle Drive والتقويم والمستندات والمزيد.

عرض محتوى موسع من خلال المزيد من الأصول ذات المستوى العالمي

وسعت Canva عرض المحتوى الخاص بها بسرعة من خلال دمج الأصول المتميزة من القوى الإبداعية مثل Artlist وpocstock. يقدم هذا التوسع مجموعة واسعة من القوالب الجديدة وأصول الفيديو والتصوير الفوتوغرافي للمخزون والمزيد، مما يتيح إنشاء محتوى متميز وعالمي المستوى في مكان واحد.



تكامل قائمة الفن: من خلال مكتبة الفيديو المتميزة Artlist، تقدم Canva الآن أصولاً موسيقية وفيديوهات سينمائية من أفضل الفنانين في الصناعة تعزيز التمثيل الشامل مع pocstock: تعزز Canva التزامها بالتنوع من خلال تقديم مجموعة المحتوى pocstock. تتيح هذه الشراكة لمستخدمي الباقات المدفوعة الوصول إلى 150 ألف صورة، مما يتيح لهم إنشاء محتوى يعكس عالمًا شاملاً بشكل أفضل.

مجموعات العمل لعدد أكبر من الجمهور

بعد الإطلاق الناجح لمجموعات عمل Canva في شهر مايو، تعمل Canva على توسيع عروضها لتمكين المعلمين والطلاب وأصحاب الأعمال الصغيرة من الحصول على أدوات وموارد لا غنى عنها مصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتهم في مجال الاتصال المرئي. لقد تم استخدام مجموعات العمل الأولية، التي تم تقديمها لقطاعات المبيعات والتسويق والموارد البشرية والإبداع، أكثر من مليون مرة على مستوى العالم.



مجموعات العمل لأصحاب الأعمال الصغيرة: مجموعات العمل العامة التي تتضمن كتيبات التشغيل والقوالب القابلة للتخصيص والموارد التنظيمية والتطبيقات لدعم الجوانب المختلفة لإدارة الأعمال.

مجموعات العمل للمعلمين: مجموعة واسعة من القوالب والموارد التي تركز على التعليم لمواجهة التحديات الرئيسية، وتحديث خطط الدروس، وإدارة أعباء العمل، وتشجيع الإبداع بناءً على تجارب العالم الحقيقي. مجموعات العمل للطلاب: قوالب ونصائح وأدوات لتحسين الواجبات المنزلية وتنظيم الدراسات ورفع مستوى العروض التقديمية للمشاريع اللامنهجية.

تعمل Canva على بناء جيل جديد من برامج مكان العمل سهلة الاستخدام والتي تلبي كل احتياجات التصميم والتعاون للمحترفين في مختلف الصناعات. من خلال التوسع والتحديث المستمرين لمجموعات العمل الخاصة بها، تضمن Canva أن مجتمعها المتنوع من المستخدمين لديه حل سريع وسهل ومجاني يحتاجونه لتحقيق أهدافهم.

حول Canva

تم إطلاق Canva في عام 2013، وهي عبارة عن منصة مجانية للاتصالات المرئية والتعاون عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين الجميع في العالم من التصميم. تتميز بواجهة مستخدم بسيطة تعمل بالسحب والإفلات ومجموعة واسعة من القوالب التي تتراوح من العروض التقديمية والمستندات ومواقع الويب ورسومات الوسائط الاجتماعية والملصقات والملابس إلى مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة من الخطوط والصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو والمقاطع الصوتية، ويمكن لأي شخص أن يأخذ فكرة ويصنع شيئًا جميلاً. .

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