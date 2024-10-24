وركسبيس تُوسّع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية بافتتاحها مكتبًا جديدًا في الرياض

MENAFN - Al Watan) أعلنت WORKSPACE الشركة الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الأثاث المكتبي والتي مقرها في دبي، عن توسعها الاستراتيجي في سوق المملكة العربية السعودية بافتتاح جديد في الرياض ليصبح ثاني فرع في المملكة مما يعزز من مكانتها الإقليمية في مجال المفروشات المكتبية ويزيد من حصتها السوقية. ويعكس قرار إنشاء المعرض الجديد في الرياض والدمام التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على حلول الأثاث المكتبي عالية الجودة في المنطقة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر في الشرق الأوسط، إصلاحات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث قامت بتنويع قطاعاتها إلى ما هو أبعد من النفط. وقد خلق هذا التحول فرصًا هائلة للشركات في مختلف الصناعات. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التصميمات الداخلية والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025. وتساهم عوامل مثل النمو السكاني والتحضر وقطاع البناء والعقارات المزدهر في هذه النظرة الإيجابية. علاوة على ذلك، هناك طلب متزايد على التصميمات المستدامة والصديقة للبيئة، مما يدفع الابتكار في الصناعة.

منذ عام 2019، نجحت شركة WORKSPACE في توفير حلول أثاث المكاتب الحديثة للعملاء في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها رائدة في هذه الصناعة، كانت أول شركة تقدم نظامًا إلكترونيًا لتخصيص وطلب أثاث المكاتب ، مما يسهل إنشاء عروض الأسعار الإلكترونية السريعة. تتيح منصة التجارة الإلكترونية المبتكرة هذه تسليم أثاث المكاتب الحديث بسلاسة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. مع الاتجاهات والتطورات الناشئة في مساحات المكاتب، يستمر الطلب على أثاث المكاتب في المملكة العربية السعودية في النمو.

يقع فرع الجديد في برج توارن سنترعلي شارع الملك فهد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها، و في الدمام، رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان وعاصمة المنطقة الشرقية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المكاتب بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2024. واستعدادًا لهذا التوسع، تعمل الشركة بنشاط على توظيف أعضاء جدد من الموظفين الذين سيلعبون دورًا محوريًا في ضمان نجاح هذه الفروع. كما توسعت الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي بفروع جديدة في سلطنة عمان و دولة قطر.

من خلال توسيع نطاق وصولها، أصبحت WORKSPACE في وضع يمكنها من تقديم خدمة أفضل للعملاء والمساهمة في نمو أعمالهم من خلال أفضل حلول مساحات العمل. بعد نجاح الكبير في مجال اثاث المكاتب قامت الشركة بتوسيع نشاطها التجاري من خلال إنشاء شركات لتصميم المطابخ،تصميم الخزانات، التصميم الداخلي وشركة متخصصة في تورید اثاث وكراسي الألعاب الاکترونیة وملحقاتها.