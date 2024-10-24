وركسبيس تُوسّع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية بافتتاحها مكتبًا جديدًا في الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت WORKSPACE الشركة الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الأثاث المكتبي والتي مقرها في دبي، عن توسعها الاستراتيجي في سوق المملكة العربية السعودية بافتتاح معرض
جديد في الرياض ليصبح ثاني فرع في المملكة مما يعزز من مكانتها الإقليمية في مجال المفروشات المكتبية ويزيد من حصتها السوقية. ويعكس قرار إنشاء المعرض الجديد في الرياض والدمام التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على حلول الأثاث المكتبي عالية الجودة في المنطقة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، إصلاحات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث قامت بتنويع قطاعاتها إلى ما هو أبعد من النفط. وقد خلق هذا التحول فرصًا هائلة للشركات في مختلف الصناعات. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التصميمات الداخلية والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025. وتساهم عوامل مثل النمو السكاني والتحضر وقطاع البناء والعقارات المزدهر في هذه النظرة الإيجابية. علاوة على ذلك، هناك طلب متزايد على التصميمات المستدامة والصديقة للبيئة، مما يدفع الابتكار في الصناعة.
منذ عام 2019، نجحت شركة WORKSPACE في توفير حلول أثاث المكاتب الحديثة للعملاء في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها رائدة في هذه الصناعة، كانت أول شركة تقدم نظامًا إلكترونيًا لتخصيص وطلب أثاث المكاتب ، مما يسهل إنشاء عروض الأسعار الإلكترونية السريعة. تتيح منصة التجارة الإلكترونية المبتكرة هذه تسليم أثاث المكاتب الحديث بسلاسة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. مع الاتجاهات والتطورات الناشئة في مساحات المكاتب، يستمر الطلب على أثاث المكاتب في المملكة العربية السعودية في النمو.
يقع فرع الجديد في برج توارن سنترعلي شارع الملك فهد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها، و في الدمام، رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان وعاصمة المنطقة الشرقية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المكاتب بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2024. واستعدادًا لهذا التوسع، تعمل الشركة بنشاط على توظيف أعضاء جدد من الموظفين الذين سيلعبون دورًا محوريًا في ضمان نجاح هذه الفروع. كما توسعت الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي بفروع جديدة في سلطنة عمان و دولة قطر.
من خلال توسيع نطاق وصولها، أصبحت WORKSPACE في وضع يمكنها من تقديم خدمة أفضل للعملاء والمساهمة في نمو أعمالهم من خلال أفضل حلول مساحات العمل. بعد نجاح الكبير في مجال اثاث المكاتب قامت الشركة بتوسيع نشاطها التجاري من خلال إنشاء شركات لتصميم المطابخ،تصميم الخزانات، التصميم الداخلي وشركة متخصصة في تورید اثاث وكراسي الألعاب الاکترونیة وملحقاتها.
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